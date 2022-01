La organización privada The 20/22 Act Society anunció hoy que distribuyó $1,200,000 en donaciones a 37 entidades sin fines de lucro.

Según se informó, esta suma es un nuevo récord para la organización que agrupa a beneficiarios de decretos contributivos bajo las antiguas leyes 20 y 22, así como bajo el Código de Incentivos (ley 60).

“El compromiso con las organizaciones benéficas es el pilar más importante de nuestra organización”, afirmó Robb Rill, fundador de The 20/22 Act Society, que realiza las aportaciones a través de su fundación. “Por segundo año consecutivo y a pesar de la situación mundial que impera, pudimos impactar a más de 30 organizaciones, y traer 10 organizaciones nuevas a nuestro portfolio de entidades pudiendo ofrecer el apoyo financiero que tanto necesitan para continuar con su encomiable labor.”

Según se informó, la 20/22 Act Foundation enfoca su apoyo a entidades comprometidas con ayudar a comunidades en desventaja y adelantar alguno de los cuatro pilares de la organización: bienestar social y emprendimiento; educación y niñez; salud; y bienestar de los animales.

En el primer pilar de bienestar social y emprendimiento, las organizaciones que recibieron donaciones en 2021 fueron: Casa Protegida Julia de Burgos, Centros Sor Isolina Ferré, Chabad of Puerto Rico, Cruz Roja de Puerto Rico, ConPrometidos, Fondos Unidos de Puerto Rico, Fundación Alas a la Mujer, FUNDESCO, Grupo Guayacán, Habitat for Humanity y Para la Naturaleza.

En niñez y educación, se beneficiaron Boys & Girls Club of Puerto Rico, CRECE, Fundación Kinesis, Hogar Cuna San Cristóbal, Hogar Mis Primeros Pasos, Hogar Niñito Jesús, Hogar Santa María Eufrasia, Instituto Nueva Escuela, Jane Stern Library, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Kinesis, San Juan Community Library y World Computer Exchange.

Por el pilar de salud, se hicieron donaciones a Asociación Puertorriqueña Pro-Bienestar de las Familias, Fundación Asistencia Centro de Trauma, Fundación Hospital Pediátrico, SER de Puerto Rico, Sociedad Americana del Cáncer y Voces.

Las entidades de bienestar animal que recibieron fondos fueron Caribbean Thoroughbred Aftercare Inc., FEPA, For the Love of Satos, HSUS de Puerto Rico, Karma Honey Project, Puerto Rico Alliance for Companion Animals y Save-a-Gato.

“Agradecemos a nuestros miembros, socios y colaboradores que hacen posible el continuar creando conexiones sólidas con estas entidades y las comunidades a las que sirven; ayudándonos a reafirmar nuestro compromiso con la isla. Es una excelente manera de terminar otro año lleno de retos, conociendo que nuestras aportaciones ayudarán al mejoramiento de la calidad de vida a través de estas organizaciones”, agregó Rill.