El Capítulo de la Mujer Industrial de la Asociación de Industriales de Puerto Rico anunció la celebración del “Industrial Women International Conference 2021″ bajo el tema: “Path To My Journey”, a celebrarse el miércoles, 1ro. de diciembre de 2021, de 9:00 a.m. a 7:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall.

El foro se centrará en las claves para trazar un camino de crecimiento y desarrollo en todos los roles, tanto profesionales como personales. Se discutirán herramientas que permitirán vencer retos, capitalizar en oportunidades y alcanzar el éxito, anunció Georyanne Ríos, presidenta del Capítulo de la Mujer Industrial de la Asociación de Industriales.

El Congreso de la Mujer Industrial va dirigido a toda mujer empresaria, profesional y emprendedora, líderes de manufactura y servicios, donde se compartirán perspectivas y experiencias con el objetivo de inspirar y empoderar a la mujer profesional con el talento, la capacidad y el deseo de superarse a alcanzar el siguiente nivel. El programa educativo está diseñado con profesionales de reconocido prestigio de diferentes industrias, apostando al liderazgo femenino. Incluirá ocho sesiones educativas entre paneles, conferencias y conversatorio de discusión con el fin de expresar un trato equitativo entre ambientes que comparten mujeres y hombres por igual. Un ejemplo de esto será un conversatorio de hombres en el que hablarán de la transformación y como se han convertido en aliados de las líderes femeninas.

Según la presidenta del Capítulo, “las mujeres trabajadoras dominan la fuerza laboral. Tienen la inteligencia y apetito para ocupar puestos de liderazgo, pero pocas tienen un rol protagónico en posiciones claves dentro de las empresas. Nosotras podemos desarrollar sin problemas cualquier actividad profesional al igual que los hombres, pero el camino sigue siendo difícil.”

Las cualidades del talento femenino son un aliado para potenciar el desarrollo de cualquier empresa y país, y aportan una visión adicional a la toma de decisiones y una empatía con grupos de interés. Ante este punto una de las charlas con la que comenzará el congreso será: Las iniciativas y redes de mujeres, donde entidades que representan mujeres con objetivos y audiencias diferentes, hablarán sobre cómo pueden colaborar entre sí y la misión y visión de cada una como punto de networking para crecer. En la actividad participarán: Ana Irma Vilá, directora ejecutiva de Network; Virginia Rivera, presidenta de Mujer Emprende Latina; Liza M. García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Johanna Sánchez, directora regional de desarrollo comercial de “Women’s Business Enterprise Council of Florida”.

Para continuar a darle otra perspectiva al tema, se integrará la parte masculina con el diálogo ”El hombre como aliado: ¡Cambios de perspectiva y transformación!”. El mismo presentará un programa de mentoría que llevó a cabo la empresa Medtronic, dirigido a supervisores sobre la relación y errores que se pueden cometer al momento de evaluar mujeres para puestos ejecutivos, y cómo se pudiera limitar el desarrollo profesional de éstas. Contará con la participación de Daisy Agilar, directora de Recursos Humanos, Félix Negrón, vicepresidente Global de Operaciones y Calidad, Rolando Vázquez Ortiz, gerente general y José Rodríguez Zayas, gerente de manufactura, todos de Medtronic. Se unirán a estos, en un panel de reacción los siguientes líderes: Yaneza Bravo, vicepresidenta de Ranger American; Enrique Ortiz de Montellanos, presidente y CEO de Claro; Fernando Rodríguez Quiñones, presidente y CEO de Prime Janitorial & Prime Foods; Roberto Pando, presidente de MCS y Eduardo Pagán, vicepresidente y Gerente General de Tote Maritime.

El turismo también tendrá presencia en la conferencia con el tema ”Descubriendo Puerto Rico, Más allá de las Playas”, presentado por Leah Chandler, directora de mercadeo de Discover Puerto Rico. Asimismo, un panel de mujeres emprendedoras en el turismo local presentarán cómo cinco mujeres de negocios han podido manejar sus actividades comerciales, emprendimiento y liderazgo para hacerlas exitosas. Se tratarán temas de mercado y promoción, y el uso de aplicaciones tecnológicas exitosas. Será moderado por Waleska Rivera, presidenta de Danosa Puerto Rico y participarán: Dora Enid López de La Bodega De Las Brujas; Rosa García de Criolite; María L. Otero, fundadora de Go To Ciales; Blanca Ayala del restaurante Casa Vieja; Cristal Díaz propietaria del bed and breakfast El Pretexto.

En la tarde se presentará el tema ”Cuidado activo y respeto propio”, dirigido a recordar la importancia del cuidado y respeto a uno mismo para no permitir que nada violente ni perturbe la vida y metas propuestas, y lograr identificar y evitar la violencia de género. En la presentación participa la Fundación Amgen, Hogar Ruth, junto a la Procuradora de la Mujer, la licenciada Lersy Boria y la comisionada residente Jenniffer González.

Por otro lado, el sector de la industria de seguros tendrá su participación y hablará sobre la Contribución de las mujeres en la industria donde conversarán sobre el rol de las mujeres en puestos claves en la aportación y labor extraordinaria que ejercen las mujeres en dicha industria. Este sector será representado Rosa Hernández, presidenta y CEO de Neighborhood Health & Solutions; el doctor Orlando González, presidente de MMM; Glorimar Rivero, gerente regional de Liberty Mutual Puerto Rico y Jaime Toro, vicepresidente de operaciones de Universal Insurance.

Un tema interesante será la exposición de tres empresas bajo el título Navegando por los capítulos corporativos de mujeres, donde Eliam López de Boston Scientific, Yolanda Ramos de Bristol Myers Squibb, licenciada Katherine González directora del Departamento Laboral de Ferraiuoli LLC, Cristina Grillasca de Johnson & Johnson, y Mara Cardona de Medtronic, presentarán ejemplos de iniciativas corporativas quecrearon durante la pandemia, dirigidas a mujeres y cómo las apoyaron para crear un balance entre trabajar en casa, cuidar niños y que sus carreras profesionales no se detuvieran.

Por otro lado, y como parte final del programa educativo, se presentará un diálogo sumamente interesante y estratégico compuesto por las exsecretarias de Hacienda, la licenciada y CPA Melba Acosta, la CPA Teresita Fuentes y la licenciada Xenia Vélez, quienes tuvieron a su cargo la administración y planificación financiera de Puerto Rico. Conversarán sobre ¿Cómo lograr la independencia financiera?, hablarán de sus experiencias y ofrecerán recomendaciones y guías para lograr una buena organización financiera, así como crear estrategias para estar estable cuando llegue el momento del retiro.

El evento cerrará con la premiación a la Mujer Industrial 2021 y a mujeres que se han destacado en las diferentes industria y roles, el cual que reconoce a mujeres que se han destacado como líderes tanto en su empresa como en su comunidad, inspiración, visión e innovación, y que toman un rol activo en el desarrollo y mentoría de otras mujeres.

“Este evento será de gran valor para todas las mujeres que participen y servirá de punta de lanza para seguir inspirando a otras líderes a que continúen dejando huellas y aportando a futuras generaciones. Cada día más mujeres están alcanzando posiciones importantes, y la labor y compromiso con la excelencia ha marcado la diferencia en los resultados corporativos y de atención a retos”, puntualizó, Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación.

La misión del Capítulo de la Mujer Industrial de la Asociación de Industriales es el fortalecimiento y empoderamiento de sus líderes féminas para compartir recursos y esfuerzos en el desarrollo de objetivos y proyectos en común. Además, desarrollan política pública o incentivos necesarios para aportar en igualdad de condiciones, al desarrollo profesional de la mujer.

“Esto es un compromiso con una agenda que identifique los mecanismos para la competitividad y balance familiar de la mujer industrial, con iniciativas hacia cerrar la brecha y facilitar su progreso como recurso clave para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico”, concluyó Georyanne Ríos.

Para información sobre el congreso pueden acceder a bit.ly/PathToMyJourney. También pueden comunicarse a la Asociación al (787) 641-4455, o con empresa que produce el evento, Management Events ­­­­­­­­­­­­­­­­­al (787) 758-7700.