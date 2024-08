Aumenta el número de adultos mayores en la fuerza laboral

Empero, a pesar de que los patronos reconocen que el adulto mayor posee más experiencia y suele ser más leal que otros empleados, en Puerto Rico, no se utilizan estrategias como el readiestramiento u horarios flexibles en reconocimiento al valor que esa población representa.

“La situación demográfica no se espera que mejore, vamos a seguir envejeciendo; y para que los adultos mayores se queden en la fuerza laboral debería haber una política establecida en las organizaciones, en vez de que estas los evalúen caso a caso”, expresó Bermúdez.

Valor que no se compensa

A pesar de que existen estrategias para retener al adulto mayor en el empleo –como readiestramientos, beneficios de bienestar según su necesidad, mayor compensación, horario flexible, etc.- más de la mitad de los patronos (52%) señaló que no utiliza ninguna. Esto, pese a que el 70% de los patronos piensa que los adultos mayores son más leales que los empleados más jóvenes, 65% reconocen que son empleados con mayor experiencia, y el 45% opina que su conocimiento es indispensable en este momento para la organización.

No obstante, al preguntar a los gerentes de Recursos Humanos cuál es la percepción que creen tienen los empleados de sus compañeros adultos mayores, el 43% de los líderes encuestados respondió que los perciben como que son lentos con la tecnología, 17% piensa que ya no se pueden readiestrar, y 16% cree que los adultos mayores son vistos como que no saben trabajar con los más jóvenes.