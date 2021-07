Aunque mediante orden ejecutiva, el gobierno eliminó muchas de las restricciones para atender la epidemia del COVID-19, Burger King informó que mantendrá efectivo el uso de mascarillas para toda persona mientras se encuentre en los salones de sus restaurantes.

La decisión de la cadena de hamburguesas se da con el propósito de cuidar la salud y seguridad, tanto de sus asociados como invitados, por lo cual continuará enfatizando en la importancia de proteger a personas que no han sido vacunadas aún, evitando la propagación o infección que puedan desarrollar.

Ante la incertidumbre que trae el cómo verificar correctamente quienes están vacunados y quien no, la cadena de restaurantes apela al factor seguridad por el bienestar de todos. En un comunicado de prensa, Burger King subrayó que como empresa, tienen presente la importancia de proteger a los niños entre las edades de 2 a 11 años que no han sido vacunados aún por lo que no cuentan con la protección.

PUBLICIDAD

“Somos conscientes de que, aunque hemos visto un gran avance, la pandemia no ha terminado. Nos toca a todos poner de nuestra parte para evitar la propagación y que esta pueda afectar la salud y seguridad de nuestra comunidad. Ante la duda de conocer quiénes realmente han tenido la oportunidad de vacunarse, y hasta tanto no se tenga un cuadro más claro sobre el status de la pandemia en Puerto Rico, agradecemos el uso de las mascarillas en el interior de nuestros restaurantes. No bajemos la guardia”, informó Carlos J. Morell, presidente, Burger King.

Se deberá usar la mascarilla en todo momento excepto para comer. Adicional, se continuará promoviendo otras medidas preventivas como higienizar las manos antes de cada transacción en el mostrador y en la ventanilla del Servi-Carro y, el lavado de manos frecuente con agua y jabón.

Para más información puedes acceder a https://www.facebook.com/burgerkingpr/.