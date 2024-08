Caribbean Cinemas no abrirá la mayoría de sus salas de cine debido al paso de la tormenta Ernesto

Debido a las inclemencias del tiempo y al paso de la tormenta tropical Ernesto por la isla, la cadena Caribbean Cinemas no abrirá este martes, la mayoría sus salas de cine en la isla.

Otros Caribbean Cinemas que tampoco abrirán este martes son los de The Outlet at Route 66 en Canóvanas, Fajardo, Cayey, Guayama, Santa Isabel, Ponce Towne Center, San Germán, Plaza del Norte en Hatillo, Arecibo y Premium Outlet en Barceloneta.

Los restantes 10 cines abrirán en horario parcial y la última tanda será a las 4:00 p.m. Estos son: Plaza Las Américas, San Patricio Plaza, en Guaynabo, Plaza del Sol, en Bayamón, Carolina, The Outlets at Montehiedra, Las Piedras, Shops at Caguas (Las Catalinas), Plaza del Caribe, en Ponce, Mayagüez y Aguadilla.