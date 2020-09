Ante la expiración de la Orden Ejecutiva vigente (OE 2020-062) este próximo viernes, 11 de septiembre, la cadena Caribbean Cinemas le presentó su petición formal de reapertura a la Fortaleza a través de una misiva donde detalla sus argumentos para retomar sus operaciones.

La petición hace referencia a los protocolos desarrollados por la empresa para la protección de los empleados y clientes en los cines, así como a las cuatro semanas que operó entre junio y julio pasado sin que se reportara ningún contagio entre sus empleados y clientes.

De igual forma, la carta de Caribbean Cinemas expresa que debido a la capacidad reducida y a los horarios escalonados entre tandas, nunca hubo aglomeramiento ni multitudes dentro de los cines durante esas cuatro semanas.

Caribbean Cinemas hizo peticiones específicas enfatizando su preocupación, como patrono, de poder devolver el empleo a sobre 1,500 empleados que quedaron cesanteados por el cierre de los cines, muchos de ellos con sobre 20 años de servicio. Algunas de esas peticiones son:

• La reapertura de los cines destacando la similitud de sus operaciones con lugares que se han mantenido abiertos como son: centros comerciales cerrados (malls), restaurantes, iglesias y tiendas por departamento.

• Reabrir manteniendo un mínimo de 25% de ocupación en los cines tradicionales y un 50% en los dos cines (Metro y San Patricio Plaza) con butacas reclinables pues, por su tamaño, permiten esa capacidad. Ese por ciento de ocupación se contempla siguiendo estrictamente los seis pies de distancia entre los grupos de butacas ya definidas porque los asientos están numerados en todos los cines y dejando una fila completamente vacía entre cada fila ocupada.

• Extender el toque de queda una hora más, hasta las 11:00 p.m., eso les permitirá mayor flexibilidad al trabajar horarios escalonados y asegurarse de que los empleados y clientes lleguen a tiempo a sus hogares.

• Abrir los domingos y poder operar los siete días. Como lugar de entretenimiento y habiendo ya comenzado las clases, el domingo representa uno de los días claves en la operación y la oportunidad de que las familias puedan salir a distraerse ante la inestabilidad emocional que ha provocado la pandemia y el encierro.

La cadena expresa que no ha visto claridad en el criterio o la estadística a cumplir para que el gobierno permita que ciertos negocios con características similares puedan operar y otros no. También destaca que está perdiendo la oportunidad de presentar los estrenos que Hollywood había atrasado y que ya se están exhibiendo en 47 estados de Estados Unidos y en mercados internacionales que ya están abiertos como Canadá, México y Europa. Algunos de esos estrenos son: Tenet, Unhinged, The New Mutants y Greenland, entre otras.

Como industria y como negocio la cadena pide una solución a corto plazo y reitera su compromiso en ser responsables con el cumplimiento de los protocolos en beneficio de los empleados, los clientes y la comunidad en general. Agregó que está muy consciente de lo que representa el Covid19 y de todo lo que ha provocado en el mundo entero, pero el encierro podría llegar a ser peor que el virus en sí, provocando un disloque entre la salud física, mental y financiera.