Las mascarillas quirúrgicas y las KN-95, así como guantes, escudos faciales, gafas de seguridad, alcohol, desinfectante de manos y de superficies son los productos que se podrán comprar en las nuevas máquinas expendedoras que lanzará CBC, empresa distribuidora de los refrescos Pepsi y de otros alimentos.

Para la distribuidora, que tiene más de tres décadas en la operación de máquinas expendedoras, la iniciativa representa la primera vez que la empresa opera “vending machines” fuera del segmento de alimentos y bebidas. También será la primera y única en la isla en operar máquinas que venden el equipo de protección personal (PPE, en inglés) que se utiliza para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19.

Elena Camilo, directora de Full Service Vending de CBC, informó que la compañía invirtió $200,000 en la adquisición de 50 máquinas expendedoras de PPE, de las cuales 17 ya están en operaciones en varios pueblos alrededor de la isla, incluyendo la zona sur y oeste.

“Sin haber hecho un lanzamiento formal, tuvimos clientes que una vez les presentamos proyecto, dijeron que sí. Fue una cadena de hospitales donde ya están dando servicio”, expuso la ejecutiva.

De hecho, Camilo indicó que la compañía realiza acercamientos para presentar las máquinas a potenciales clientes, como aeropuertos, hoteles, hospitales, centros comerciales, farmacéuticas e incluso universidades y colegios, una vez estos últimos reanuden operaciones presenciales.

“Evaluamos el área donde se va a colocar porque se crea para brindar protección y seguridad. Por ejemplo, si se te olvidó la mascarilla al llegar al centro comercial, la máquina estaría en la entrada”, explicó.

Los productos de las expendedoras se venden a precios que fluctúan entre los $3 y $10, siendo el paquete de cuatro mascarillas quirúrgicas el más económico y el empaque con dos KN-95 el del costo más alto. “Son precios competitivos con cualquier colmado, gasolinera o ‘convenience store’”, expuso la ejecutiva.

Entre los artículos hay algunos, como los potes de alcohol, de desinfectantes de manos y de desinfectante en aerosol, que son manufacturados en Puerto Rico. “Las mascarillas no se hacen en Puerto Rico, pero hay empresarios que hacen mascarillas en la isla y ya se han hecho acercamientos y estamos trabajando con ellos los precios”, reveló.

Según Camilo, uno de los principales beneficios para el consumidor es que las máquinas operan las 24 horas del día, por lo que siempre estarán disponibles. Añadió que se pueden hacer las compras con dinero en efectivo y con tarjeta de crédito a través de la aplicación para dispositivos móviles PayRange.

La ejecutiva explicó que las organizaciones interesadas en tener una máquina expendedora de PPE, llamada “Clean & Safe Station 24/7”, debe comunicarse con CBC, que envía personal a evaluar el lugar donde se colocaría. Empleados de CBC se encargan de instalar la máquina y rellenarla con nuevos artículos, con una frecuencia que puede ser de una vez o más por semana, dependiendo de la demanda.

CBC paga una comisión por venta, cuyo monto se negocia con cada cliente. “Algunos clientes piden que sea un pago fijo y eso es negociable”, sostuvo Camilo.

Las nuevas máquinas expendedoras de CBC, distribuidora de Pepsi, venden mascarillas, alcohol etílico y desinfectantes, entre otros artículos utilizados para evitar la propagación del COVID-19. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Aunque la iniciativa no generó nuevos empleos, resaltó que un equipo de CBC estará dedicado exclusivamente al servicio de las nuevas “Clean & Safe Station 24/7”. “CBC no ha aumentado su plantilla durante la pandemia, pero tampoco la ha reducido. Ha mantenido la plantilla haciendo ajustes. Un empleado que estaba en ayudando a otro en una ruta, ahora está atendiendo solo este tipo de máquina”, expuso.

Reiteró que no ha habido despidos, aún cuando el negocio de máquinas expendedoras se ha visto impactado adversamente por la pandemia. “Tenemos un gran número de máquinas en universidades, colegios y escuelas que no sabemos cuándo abrirán. Muchas fábricas y centros de trabajo sí están abiertos, pero no a capacidad completa porque se fomenta el trabajo remoto. Al día de hoy aún estamos trabajando a un 50% o 60% de nuestra capacidad”, detalló.

A preguntas sobre metas o proyecciones del desempeño que la empresa espera de esta nueva línea de negocio, la ejecutiva respondió: “La meta real es ir viendo cómo va el negocio, irnos adaptando a cómo vayan fluyendo la economía y el país”.

Al resaltar que para CBC, que tiene operaciones en 35 países de las Américas, Puerto Rico es el primer mercado en que operará máquinas expendedoras de equipos de protección personal, Camilo dijo que esto “nos ha abierto a otro tipo de iniciativas a futuro”. Como ejemplo, mencionó que en una universidad, en las máquinas se pudiera vender pasta de dientes, jabón, toallas sanitarias y otros productos que los alumnos puedan necesitar. “Vamos a continuar innovando según la necesidad que tenga Puerto Rico”, aseguró.

La empresa también sigue apostando a la isla con nuevos proyectos. Camilo adelantó que CBC próximamente distribuirá en la isla las nuevas bebidas energéticas naturales Oca y Azu, desarrolladas por Magnus Media, compañía establecida por el cantante y actor Marc Anthony, en asociación con la firma Beliv, del negocio de bebidas; así como los chocolates y galletas Best, marca originada en Centroamérica.