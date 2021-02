La cadena estadounidense de restaurantes de pollo Chick-fil-A, seleccionó a Site Centers como el hogar para la primera ronda de aperturas de sus nuevos restaurantes en Puerto Rico.

“Cuando Chick-fil-A consideró por primera vez la expansión a Puerto Rico, rápidamente determinaron que Plaza del Sol en Bayamón y Plaza Escorial en Carolina eran los lugares perfectos. Ya están firmados ambos contratos de arrendamiento y continuamos trabajando en ubicaciones adicionales en nuestro portafolio. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Chick-fil-A a Puerto Rico y a los Centros Comerciales RVI”, comentó Marielle de la Hoz, directora senior de arrendamiento.

La apertura del restaurante de Plaza del Sol está programada para el cuarto trimestre de 2021 y la del de Plaza Escorial para el primer trimestre de 2022.

Chick-fil-A, Inc., con sede en Atlanta, es una compañía de restaurantes de propiedad familiar y privada fundada en 1967 por S. Truett Cathy. Chick-fil-A está dedicado a servir a las comunidades locales en las que operan sus restaurantes franquiciados. Conocido por su sandwich de pollo original, sirve comida recién preparada en más de 2,600 restaurantes en 47 estados, Washington D.C. y Canadá.

PUBLICIDAD

Chick-fil-A fue seleccionado el mejor restaurante de comida rápida en el informe de Mejor Servicio al Cliente de Estados Unidos de Newsweek de 2019 y recibió varios honores en los Reader’s Choice Awards de QSR 2019, que incluyen “La marca de servicio rápido más respetada” y “La mejor marca para la experiencia general”. Además, Glassdoor nombró a Chick-fil-A como uno de los 100 mejores lugares para trabajar en 2020. Para obtener más información sobre Chick-fil-A, visite www.chick-fil-a.com.

En el comunicado de prensa, destacan que:

La mayoría de los platos del menú de Chick-fil-A son preparados diariamente.

Los restaurantes de Chick-fil-A solo usan pollo entero deshuesado criado sin antibióticos desde su gestación.

El pollo se empana y se prepara a mano todos los días en la cocina de cada restaurante.

La Chick-fil-A Lemonade está hecha con tres ingredientes simples: jugo de limón, azúcar y agua.

Los “biscuits” se hornean cada mañana.

Las ensaladas son siempre frescas porque se preparan diariamente.

Las batidas cremosas se preparan a mano.

Nuevas tiendas en los centros comerciales de RVI

En meses recientes los siguientes establecimientos han abierto sus primeras tiendas en Puerto Rico dentro del portafolio administrado por Site Centers: Ximivogue en Plaza del Sol; Duck Donuts y Heeretea en Plaza Río Hondo. Además, Arby’s abrirá su primera tienda en la isla para el tercer trimestre del 2021 en Plaza Cayey.

Otras nuevas tiendas incluyen: Parfois, La Nueva Era, Boost Mobile y The Fix en Plaza del Sol, Joyería Venecia con su concepto de Pandora en Plaza Río Hondo, y Burlington y Dress My Tablet que abrieron en Plaza del Norte. Además, se une al listado All Ways 99 con su reciente apertura en Señorial Plaza.

Mientras, en Plaza Escorial se unen Grand Way, Exentrix, Pizza To Go, Acai Express y Duck Donuts. En Plaza Walmart en Guayama: U-Go Play y First Bank. En Plaza Isabela abrieron Boost Mobile, Alberto & Co con el concepto de Pandora y Triple S Vida. Y en Plaza Fajardo se añadirán próximamente Grand Way y Fajardo Jewelry con Pandora.

PUBLICIDAD

Por su parte, en Plaza del Atlántico se añadió Emotions Beauty. Finalmente, All Ways 99, Me Salvé y Rainbow han expandido los pies cuadrados de sus espacios ya existentes en los centros comerciales para ampliar la oferta al consumidor.