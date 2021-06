La cadena de comida rápida Church’s lanzó arrancó hoy con una nueva campaña multimedios en apoyo al Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), a los atletas y a los miles de empleados de la cadena en la isla con el fin de resaltar el camino recorrido a pesar de todos los obstáculos que se han presentado tras la pandemia.

El esfuerzo tiene varios componentes y persigue anunciar y promover el apoyo que la cadena hace al COPUR y a sus atletas camino a Tokio 2020, a nombre de sus sobre 3,000 empleados.

“Tenemos un compromiso de ayudar al pueblo en todo lo que sea posible y un excelente ejemplo de esto es el apoyo al deporte a través del Comité Olímpico de Puerto Rico. Ya hemos hecho un donativo al COPUR de $100,000 y hoy anunciamos que aportamos otros $30,000, pues creemos será importante para que nuestros atletas cuenten con el apoyo económico antes y durante las Olimpiadas Tokio 2020”, comentó Felipe Flores, vicepresidente senior de mercadeo de la cadena.

Por su parte, Sara Rosario, presidenta del COPUR dijo que ellos están muy agradecidos con el apoyo que Church’s nos ha brindado. “Con esta ayuda no solo el deporte se promueve en nuestro pueblo, sino que además los sueños de nuestros atletas se lograrán, llegar a Tokio y dar el máximo por nuestra Isla. ¡Es posible!”.

La campaña fue desarrollada con el objetivo de resaltar los tiempos duros que todos hemos vivido recientemente y cómo hemos logrado salir adelante, como individuos y como país. En el comercial de televisión se observa cómo nuestros atletas olímpicos no dejaron que la adversidad empañara sus sueños de competir ante el mundo con la bandera de Puerto Rico en el pecho. “Igual que nuestros atletas olímpicos, nuestros compañeros en los restaurantes han dado siempre y continúan día a día dando lo mejor de cada uno, para servir alegría en cada visita”, comentó Felipe Flores.

“Cuando vi la campaña me emocioné, de verdad. Fueron muchos los días en los que me preocupaba si después de tantos años de esfuerzos, no podría finalmente competir por Puerto Rico en las Olimpiadas. Hoy estoy feliz, pues finalmente mi sueño se va a lograr y voy a dar el máximo por mi país”, dijo Victoria Stambaugh, atleta olímpico en el deporte de taekwondo.

La producción del comercial estuvo a cargo de Euskady Burgos de Cinetrix y fue dirigido y editado por Carlos Aponte.