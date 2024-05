Claro reduce el riesgo de la temporada de huracanes con inversión de más de $200 millones

“Estamos mucho mejor preparados. En 2022, que hubo un ‘ black out’ en abril y la isla completa se quedó sin energía, las telecomunicaciones se mantuvieron arriba sin problema. En Fiona, no hubo energía durante algunos días y ahí vimos perfectamente el servicio” , afirmó. “Desde María para acá hemos hecho varias cosas y una de las principales es soterrar los anillos de fibra óptica”.

Millonaria compra de combustible

Además de estos cambios en infraestructura, desde 2017 la empresa ha invertido $19 millones en compra de combustible. Luego del huracán María, uno de los problemas fue la falta de combustible para operar las torres de telecomunicaciones. En algunos casos, no había combustible para mantener estas torres por tanto tiempo y en otros incluso se dificultó la llegada a las mismas, que muchas veces se encuentran en lugares de difícil acceso.

“Todas las torres tienen batería y tienen de cuatro a ocho horas de servicio. Pero con un (apagón) de semanas o meses… las baterías duran un ratito. Entonces, cada tanque de cada torre hay que llenarlo más o menos cada semana. Mientras haya combustible en la isla y no se rompa la cadena de suministros, no habrá problemas. Si se rompe eso, todos vamos a estar igual”, afirmó.

Se compara con LUMA Energy

“Nosotros ni lo queremos, pero no nos lo permitirían. ¿Se imaginan las investigaciones de la Legislatura si decimos que no hay internet para todos, si decimos que hoy vamos a tener servicio en Condado, mañana en Aguas Buenas, otro día en Trujillo Alto? Eso no lo ven por esta inversión, por este equipo. Por esta industria en la que estamos fuertes”, afirmó.