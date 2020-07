El sector privado parece haber cerrado fila con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en cuanto a respaldar el cierre de los comercios este domingo, y aunque algunos reconocen que no fueron consultados y que las ventas se impactarán, dijeron que la prioridad ahora es bajar los contagios.

Adolfo “Tito” González, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Centros Comerciales (APCC), indicó que, pese a no haber visto todavía la enmienda de la orden ejecutiva, le preocupa el alza en el número de casos positivos a COVID-19.

“No fuimos consultados y no estoy al tanto de los cambios a la orden, pero sé que han subido los contagios y el gobierno tiene que hacer algo para mantener en control esta amenaza”. Aseveró que la salud es primero, pero hay que aprender a tener un balance entre salud y economía.

González insistió que la prioridad debe ser atacar los focos de contagio, los cuales hasta ahora no están en los malls. Por ello, lamentó la decisión del cierre este domingo, 26, pues los más afectados, serán los pequeños y medianos negocios (pymes).

“Las pymes son el 60% de los inquilinos en los malls y están pasando un momento bien difícil. La gente tiene que mantener el distanciamiento y usar la mascarilla. Si no aprendemos a vivir con esto será peor porque nos pasaremos abriendo y cerrando la economía, algo terrible para el comercio porque tendrán que estar despidiendo y reclutando personal todo el tiempo”, dijo el presidente de la APCC.

Agregó que desde que la gobernadora emitió la orden ejecutiva 2020-054 la pasada semana, el tráfico de consumidores se ha reducido 10% en los malls.

Por su parte, Justin Tirri, dueño del centro comercial The Outlet 66 en Canóvanas, lamentó que por unos pocos que no se cuidan, el resto del país sufra las consecuencias. “Muchos no entienden la seriedad de la pandemia y si algunos siguen sin preocuparse seguirán cerrando los negocios. Las cosas en el mall estaban mejorando y el tráfico iba en aumento. El centro de entretenimiento cumplía con los requisitos y las familias la pasaban bien dentro de un ambiente seguro, cómodo y saludable”, comentó. Pero con la nueva orden ejecutiva, el mall se vació.

Se refería a la OE 2020-054 en la que la gobernadora ordenó el cierre de salas de cine, bares, cantinas y gimnasios; prohibió la venta de bebidas alcohólicas después de las 7:00 p.m.; y redujo el aforo en restaurantes de 75% a 50%. Antier, Vázquez anunció que enmendará la orden ejecutiva para que los comercios y los salones comedores de los restaurantes no abran este domingo, con excepción de farmacias, gasolineras, supermercados y restaurantes en la modalidad de servi-carro, recogido o entrega solamente.

Rigor y precaución

Muchos comercios han sido rigurosos en las medidas de control, y cuando sospechan o confirman que un empleado tiene el virus, han cerrado el local para desinfectar y enviado al personal a hacerse la prueba y estar en cuarentena. Así lo han hecho La Hacienda, Denny’s y Metropol.

Otras empresas han sido mucho más precavidas y desde que inició el proceso de reapertura económica se han mantenido ofreciendo el servicio a la clientela, pero sin permitir la entrada al interior de sus establecimientos. Ese es el caso de la cadena El Mesón Sándwiches y de las ferreterías ACE.

“Ante el repunte de casos COVID-19 en la isla, reiteramos nuestra determinación de mantener cerrados los salones comedores. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso de salvaguardar la salud de nuestros empleados mesoneros y de los clientes. Queremos que las familias puertorriqueñas continúen disfrutando de nuestro gran sabor en tranquilidad, gracias a nuestros robustos y estrictos protocolos de seguridad en las modalidades de servi-carro y auto-servicio”, aseveró Felipe Pérez-Grajales, presidente de Mesón Sándwiches.

Indicó que El Mesón tiene la modalidad de auto-servicio hasta las 7:00 p.m. y la del servi-carro tradicional hasta las 10 pm. Agregó que tienen otros 12 restaurantes en los “food courts” de los malls.

Mientras, Jorge Pérez, de ferretería ACE Arilope en Aguadilla, explicó que las 15 ACE en Puerto Rico están sirviendo a los clientes pero por ahora, no han reabierto las puertas de los establecimientos para proteger al personal. “Lo más sabio es no comprometer la capacidad hospitalaria, es mejor errar por exceso de precaución”, sostuvo Pérez.

Reciben las órdenes por teléfono y correo electrónico, y los empleados se encargan de despacharlas. Hasta ahora el volumen de transacciones y ventas es más alto que hace un año, dijo Pérez, y los domingos permanecen cerrados.

“La enmienda nos afecta drásticamente porque los domingos son días muy buenos”, admitió por su parte, Jorge Rodríguez Melani, dueño del restaurante argentino Caminito en Guaynabo y de la cadena La Parrilla Argentina.

Explicó que este domingo en Caminito solo tendrá disponible el servicio de recogido, pues no podrá abrir el salón comedor. Mientras, en La Parrilla Argentina la venta ha bajado 75% durante la pandemia. “La venta está malísima, desastrosa en los food courts; pero el servicarro de la tienda de Bayamón es extraordinario, se ha triplicado el volumen”, manifestó Rodríguez Melani, quien es médico, aunque ya no ejerce.

Por su formación salubrista, avaló la decisión de la gobernadora. “Como comerciante, no me convienen los cierres; pero desde el punto de vista salubrista, todo lo que evite el contagio y mantenga el distanciamiento hay que apoyarlo”.

“Este es un virus nuevo, no hay historial de cómo controlarlo o curarlo, y debemos procurar que no pase como en Brasil, Argentina o México, que está descontrolado”, agregó.

¿Barra, chinchorro o restaurante?

Ante las directrices del gobierno de cerrar barras, cafetines y cualquier otro lugar que venda bebidas alcohólicas para consumo dentro o fuera local, esto con el fin de intentar controlar el aumento de contagios del COVID-19, El Nuevo Día se comunicó con agencias y entidades empresariales para que explicaran cuáles negocios están autorizados a abrir y cuáles no, según su clasificación industrial.

Tras dos días de gestiones y múltiples llamadas y mensajes, al cierre de esta edición, las agencias públicas y sus portavoces no habían podido determinar cuáles son esos negocios que la gobernadora ordenó mantener cerrados.

Entre las agencias y entidades a las que El Nuevo Día llamó recabando dicha información, figuran el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y la la Asociación de Restaurantes (ASORE).