El sector privado se expresó conforme con las nuevas órdenes ejecutivas que anunció el gobernador Pedro Pierluisi dirigidas a controlar los contagios del COVID-19, aunque algunos hubieran preferido que les diera una mayor flexibilidad de operación.

Mateo Cidre, presidente de la Asociación de Restaurantes (Asore) dijo estar de acuerdo con la OE 2022-07, que entrará en vigor el próximo miércoles, 2 de febrero, pero reconoció que esperaba que el primer ejecutivo eliminara la restricción de limitación de cabida en los restaurantes.

“La nueva OE anunciada por el gobernador es un paso en la dirección correcta para regresar a la normalidad y continuar reactivando la economía. Si bien esperábamos un aumento en el aforo de un 100% debido a la disminución de casos y hospitalizaciones a consecuencia de la variante ómicron, entendemos el gobernador esté siendo cauteloso”, manifestó el líder de Asore en declaraciones escritas.

Por su parte, Adolfo “Tito” González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP), le dio la bienvenida a la OE 2022-07 por entender que es una medida justa para todos los sectores. “Entendemos que el momento para esta Orden Ejecutiva es el apropiado porque los contagios están bajando”.

González aseveró que a partir del miércoles, 2 de febrero las tiendas y los centros comerciales no tendrán que restringir el aforo, ya que la nueva OE eliminará esa restricción en los lugares donde se mantiene el uso de la mascarilla todo el tiempo.

“Era importante que esta modificación se hiciera antes de que empiece la temporada fuerte de San Valentín”, dijo el presidente de la ACCP, pues puede beneficiar, según él, a los pequeños negocios y a los comercios que se especializan en vender mercancía alusiva a la temporada.

Mientras, Mayra Ramírez, portavoz de Caribbean Cinemas, también se expresó complacida con la nueva directriz del gobernador e instó a los ciudadanos a continuar actuando con responsabilidad y a cuidarse. La OE sube el aforo a 75% en cines y teatros.

“Acogemos positivamente los cambios de la Orden Ejecutiva anunciada hoy pues nos permitirá extender nuevamente el horario de operación nocturna y aumentar el aforo en los cines. Como siempre, seguimos cumpliendo con todo lo que establecen las órdenes ejecutivas y brindando un espacio de sano entretenimiento a los jóvenes, familias y público en general. Esperamos que todo siga mejorando y que más allá de lo que establezca el gobierno, cada cuidadano asuma la responsabilidad de cuidarse por su bien y por el de los demás”.

Ramírez aprovechó para señalar que el 2022 se perfila como “uno de los mejores años en términos de películas por estrenar”. Sostuvo que el público sigue apoyando la opción de ver las películas en la pantalla grande del cine. Entre las películas que Caribbean Cinemas exhibirá este año mencionó a: Marry Me con Jennifer López, Uncharted, Batman, Morbius, Doctor Strange, John Wick, Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion, Minions: The Rise of Gru, Thor:Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever y Avatar 2, entre muchas otras.