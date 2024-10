Conoce las claves para evitar el fraude en los negocios

“Los negocios no necesariamente invierten en buena contabilidad. Prefieren en invertir en mercadeo y ventas, pero dejan a un lado la parte de contabilidad con lo riguorosa e importante que es. La contabilidad tiene que ser inmediata” , sostuvo González Green.

Aunque el estudio no se ha actualizado desde entonces, González Green no dudó al indicar que las actividades fraudulentas son mayores.

“Los pillos saben esconder las debilidades del patrono y saben cuándo ejecutar el esquema”, sostuvo. “Pero, siempre hay un desliz. Están confiados y piensan que no los van a coger, pero siempre hay un error”.

“En estudios posteriores, se demostró que no es la necesidad económica, sino que es la oportunidad”, expresó. “He investigado casos de gente pudiente que no tiene que robar. El sentido del asunto económico no es la razón principal para cometer fraude. De por sí hay un sentido psicológico narcisista de la gente que comete fraude y corrupción”.