CorePlus Servicios Clínicos y Patológicos, un laboratorio clínico con base en Carolina, Puerto Rico, y especializado en anatomía patológica de alta complejidad, anunció el lanzamiento de una nueva solución de Inteligencia Artificial (IA) para la detección de cáncer prostático.

Este novel desarrollo incorpora la digitalización de las laminillas tradicionalmente utilizadas en los laboratorios de patología y la IA llamada Galen Prostate. CorePlus validó esta nueva integración tecnológica y científica para la detección de cáncer de próstata utilizando los rigurosos estándares establecidos por el Colegio Americano de Patólogos (“College of American Pathologists”).

Pacientes y urólogos se beneficiarán de esta tecnología que establece el nuevo estándar de cuidado para diagnóstico y tratamiento de cáncer de próstata.

“Es con gran placer que anuncio que los patólogos de CorePlus han logrado reportar más de 500 casos de próstata utilizando un algoritmo novel de Inteligencia Artificial desarrollado en colaboración con nuestros asociados de Ibex Medical Analytics de Israel”, declaró el doctor Juan C. Santa Rosario, director médico de CorePlus. “El algoritmo, que es parte del Sistema Galen desarrollado por Ibex nos permite validar los diagnósticos de todos los casos de próstata, no solamente los de cáncer, con mayor precisión y sensibilidad”.

PUBLICIDAD

Todos los casos de próstata son evaluados con el sistema de IA brindándonos un control de calidad diagnóstica en un 100% de los casos”, señaló el doctor Santa Rosario, quien dirigió los procesos de digitalización de laminillas a imágenes dentro del laboratorio y la validación de la solución de IA.

Se espera que los avances en la aplicación e integración de la IA impacten áreas críticas como costos y eficiencia en el diagnóstico y la prestación de servicios de salud, la reducción de errores diagnósticos, acelerar el acceso a segundas opiniones basadas en IA, la reducción del uso de inmunohistoquímica, el mejoramiento del cuidado de los pacientes, e incrementar el cuerpo de conocimiento en la salud.

“Este es un momento de transformación para la patología. Hemos logrado movernos de la patología basada en el microscopio, a la patología digital apoyada por IA, que será el fundamento para avances en diagnósticos y tratamientos bajo la era de la medicina de precisión,” resaltó Mariano de Socarraz, presidente y primer oficial ejecutivo de CorePlus. “Nos sentimos orgullosos de ser el primer laboratorio en América en realizar este hito mediante la integración de una solución de Inteligencia Artificial con patología digital para confirmar diagnósticos de cáncer de próstata”.

De Socarraz enfatizó que, “para CorePlus es especialmente significativo el haber alcanzado este logro como parte de su labor de integración de ciencia y tecnología en Puerto Rico poder contribuir al avance en la precisión diagnóstica y la patología digital y ofrecer esta innovación, utilizando a Puerto Rico como nuestra plataforma de lanzamiento para el mundo”.

PUBLICIDAD

“El uso de la tecnología se ha convertido en una parte esencial del manejo costo efectivo y de calidad de los servicios de salud”, expresó el doctor Gilberto Ruiz Deya, profesor asistente de la Escuela de Medicina de Ponce Health Sciences University. “Como urólogo, la Inteligencia Artificial ayuda a distinguir cambios no fácilmente detectables en los tejidos que de otra forma pudiesen no ser detectados por el ojo humano, y causar retrasos en la detección y el tratamiento del cáncer de próstata. Es un honor para Puerto Rico que un laboratorio local sea líder en esta tecnología”.

En años recientes ha habido un aumento en la demanda de pruebas diagnósticas a la par con el aumento en la prevalencia del cáncer. Paralelamente, estas tendencias coinciden con una reducción en el número de patólogos que se especializan en el diagnóstico del cáncer, por ende, ha aumentado el volumen de trabajo para cada patólogo.

En Estados Unidos solamente, el número de patólogos se ha reducido en un 20% en la última década. Hoy en día, los patólogos tienden a realizar sus diagnósticos de cáncer mediante el examen de biopsias utilizando el microscopio, lo cual conlleva un proceso manual que toma tiempo y que está sujeto al error humano.