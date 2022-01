Con el objetivo de brindar un mayor enfoque estratégico en el desarrollo creativo en su negocio, la empresa de belleza L’Oréal Caribe, anunció que incorpora por primera vez a una agencia de publicidad creativa para sus cuatro divisiones de Consumo, Productos Profesionales, Lujo y Cosmética Activa, acaparando todas las categorías de belleza, mediante la designación de DDB Latina Puerto Rico como socio de negocio a partir de enero de 2022.

“L’Oréal es reconocida como la compañía de cosméticos, cuidado de la piel, cuidado del cabello y fragancias más grande del mundo, y la compañía de belleza líder en Puerto Rico y el Caribe. Nuestra ambición es continuar creciendo y la designación de DDB Latina Puerto Rico como nuestra agencia creativa para nuestras cuatro divisiones es un avance emocionante. DDB Latina comparte nuestra pasión por las marcas de L’Oréal para satisfacer las diversas necesidades de belleza de todos los puertorriqueños”, expresó Dave Hughes, Gerente General de L’Oréal Caribe.

Durante el pasado año, L’Oréal Caribe ha estado realizando unos cambios en estructura de agencias de publicidad con el objetivo de evolucionar su estrategia, fortalecer sus capacidades digitales y crear sinergias a través de sus diferentes divisiones. Todo esto con el objetivo de convertirse en uno de los referentes en cuanto a creatividad e impulsar una nueva conexión emocional con los consumidores.

“En los pasados años, se ha vuelto más importante que nunca ofrecer campañas creativas que realmente resuenen con los puertorriqueños y que maximicemos estrategias de data para crear relevancia y lealtad. Un criterio clave de nuestra designación de agencia es que compartan nuestros valores y hemos encontrado una gran sinergia con el equipo de DDB Latina Puerto Rico, integrándose a la familia de L’Oréal Caribe como socio de negocio centrados en sus capacidades como agencia creativa y en el conocimiento que poseen para apoyarnos en nuestro crecimiento continuo y sacar lo mejor de nuestras marcas en el Caribe”, expresó Carolina Bermúdez, gerente senior de Mercadeo Corporativo e Innovación Digital de L’Oréal Caribe.

“Nos emociona la designación como agencia creativa y de transformación para todas las divisiones de L’Oréal Caribe. Aspiramos a ser un catalizador de negocio para L’Oréal, reuniendo creatividad excepcional y conocimiento de datos y tecnología, la meta es crear experiencias conectadas para ofrecer al consumidor”, expresó Edgardo Rivera, principal oficial ejecutivo de DDB Latina Puerto Rico.

Más que cosméticos, todo un conglomerado

L’Oréal Caribe maneja un portfolio de 31 marcas de belleza global, incluyendo L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Essie, Carol’s Daughter, Dark & Lovely, Thayers, Lancôme, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Cacharel, Kiehl’s, Clarisonic, Urban Decay, It Cosmetics, Diesel, Atelier Cologne, Valentino, Maison Margiela Paris, L’Oréal Professionel Paris, Redken, Kérastase, Matrix Professional Technology, Pureology Serious Color Care, Mizani Professional Technology, La Roche Posay, Vichy, Dermablend Professionel, y CeraVe.

L’Oréal se posiciona como el tercer anunciante por su inversión en publicidad en todas sus marcas alrededor del mundo. Recientemente, Ad Age reconoció a L’Oréal como Marketers del Año 2021 por la manera en que la compañía de belleza resurgió de la pandemia más fuerte después de un año de cierres de tiendas y otros desafíos, cuyo cambio acelerado se atribuye a su estrategia de e-commerce, un enfoque en las marcas de cuidado de la piel de rápido crecimiento y un enfoque de publicidad como servicio.