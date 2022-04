Decenas de centros comerciales continúan sin electricidad hoy viernes, y muchos volverán a operar con generadores, mientras otros permanecerán cerrados hasta que LUMA Energy restablezca el servicio eléctrico.

Plaza del Caribe en Ponce, Plaza Carolina y Premium Outlets en Barceloneta son algunos de los que estarán cerrados por segundo día consecutivo. En el caso de Plaza del Caribe solo la tienda Macy’s abrirá sus puertas.

En Plaza Carolina, más allá de las anclas como Burlington, Capri, T.J.Maxx y Walgreens, el resto de los establecimientos permanecerán cerrados por falta de electricidad.

Algo similar ocurre en Premium Outlets en Barceloneta. Los gerentes de las tiendas están a la espera de que regrese la luz, pero a esta hora todavía no ha llegado. Dependiendo de las instrucciones que cada comercio reciba de sus oficinas centrales, podrán abrir de forma limitada, aunque no haya energía; pero eso son los menos.

Mientras, Plaza Río Hondo en Bayamón, Plaza del Norte en Hatillo, Plaza Cayey, Plaza Walmart en Guayama, Plaza Escorial en Carolina, Plaza Fajardo y Céntrico en Guayama, entre otros, aún están sin luz. Todos ellos operarán hoy con generadores eléctricos.

“Los centros comerciales que no tienen luz operan (hoy viernes) en horario parcial”, indicó Martha Hermilla, ejecutiva de DDPR, que maneja los centros comerciales Plaza Río Hondo, Plaza del Norte, Plaza Cayey, Plaza Walmart, Plaza Escorial y Plaza Fajardo.

Las tiendas anclas de esos malls y los restaurantes en el exterior tienen sus propios horarios, agregó Hermilla.

Entre los centros comerciales que ya recuperaron el servicio están Plaza Las Américas, Plaza del Sol en Bayamón, Plaza del Atlántico en Arecibo, Mayagüez Mall (le llegó a la 1:00 a.m. de hoy) y hace unos minutos le llegó a San Patricio Plaza en Guaynabo. The Outlets at Montehiedra y Las Catalinas Mall en Caguas también tienen luz eléctrica.