Con una inversión de unos $2 millones, abrió oficialmente al público en nuevo concesionario Ducati Puerto Rico en el #128 de la avenida José de Diego, en San Juan. La prestigiosa marca italiana de motoras dejó de venderse en la isla hace unos 15 años, por lo que esta apertura representa un nuevo capítulo en la historia de la marca.

“Este ha sido un largo proceso, en el cual hemos sido interrumpidos por la pandemia y otros eventos, pero por fin podemos decir que el concesionario Ducati está abierto al público”, indicó Enrique González, propietario y CEO de Power Sports, empresa que adquirió la representación de Ducati en la isla. “Ducati es como los Lamborghini de las motoras. Es una marca sumamente respetada que tiene un grupo de compradores que son muy fieles y leales, y que patrocinan los productos Ducati por toda la vida”.

El concesionario Ducati Puerto Rico, en la avenida De Diego en San Juan, tiene disponible todas las motoras de la marca italiana.

Según González, la marca italiana tiene una gran variedad de modelos que abarcan los gustos de los consumidores, como serían las “supermotos”, las “dirt bikes”, las “hipster” y las “roadsters”, entre otras. En opinión del empresario en Puerto Rico el modelo que más se venderá en la isla es el Ducati Hypermotard, que tiene un precio inicial cercano a los $15,000. Otra que debe gustar mucho es la línea Scrambler, que serían los modelos de entrada, los cuales comenzarán en un precio aproximado a los $13,000.

PUBLICIDAD

Ducati tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Bolonia, en Italia, y fue fundada en 1969. En la isla hubo una tienda autorizada de Ducati que cerró sus puertas a mediados de la década del 2000. “Hace más de 15 años teníamos un distribuidor en Puerto Rico, pero era una época diferente en la economía de Puerto Rico y una era diferente para Ducati. Aquella tienda era más informal y no tan profesional. Como resultado, las ventas no eran las mejores, por lo que decidimos separarnos”, comentó Jason Chinnock, principal oficial ejecutivo de Ducati North America, división que tiene a su cargo la distribución de las motoras italianas para el mercado de Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico. “Pero siempre tuvimos el deseo de estar en Puerto Rico, porque sabemos que tienen hermosas carreteras y hay mucho motociclista apasionado, por lo que para nosotros siempre fue importante tener representación. Pero no tener representación por el simple hecho de tenerla, sino que contáramos con un socio de negocio que fuera profesional y compartiera nuestros valores y visión, y entiendo que Enrique González cumple con eso”.

Los amantes de la marca italiana Ducati pueden adquirir camisetas, abrigos, cascos y bultos, entre otros accesorios.

Desde que se abrieron las puertas del nuevo concesionario hace unos meses de manera “liviana”, sin darle ningún tipo de promoción y sin tener todo el inventario completo, se han vendido unas 25 motoras. Razón por la cual González entiende que las ventas anuales podrían superar las 250 unidades.

Hasta el momento, el nuevo espacio dedicado a Ducati ha generado seis nuevos empleos, entre vendedores y mecánicos, y según el empresario, ese número debe aumentar a un total de 15 en un año debido a la apertura más adelante de una nueva tienda de Power Sports en Hatillo, que tendrá una pequeña tienda satélite de la marca Ducati. De hecho, el concesionario Ducati está justo al lado del nuevo salón exhibidor de Power Sports donde muestran motoras, four tracks, vehículos para niños, y hasta generadores eléctricos, entre muchos otros equipos.

PUBLICIDAD

Variedad de gorras en el concesionario Ducati Puerto Rico.

Además de la venta de las motoras, el concesionario también tiene tienda con accesorios como gorras, bultos y gafas. A ese inventario se suman las camisetas, abrigos, guantes, cascos y botas, todas con el logotipo de la marca italiana, que es una de las principales que participa en el máximo campeonato de carreras de motoras en el mundo, Moto GP.

El anuncio de la apertura oficial se hizo el jueves en la noche a través de un Facebook Live en la página oficial de Ducati Puerto Rico y tuvo como invitados especiales a Jorge Pabón, “El Molusco” y al cantante Draco Rosa. El músico es un gran aficionado de la marca y ha sido dueño de motoras Ducati desde hace muchos años.