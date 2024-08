Duro golpe para los comerciantes en Las Croabas

Reconoció que no protegió el negocio, pues anteriormente había pasado allí, sin problemas, tormentas con vientos de entre 40 y 50 millas por hora, más o menos el pronóstico que había para la tormenta Ernesto.

“Lo extraño fue que con ese pronóstico no esperábamos ninguna destrucción. Pero tuvimos el mismo resultado que (el huracán) Irma, que destruyó este canto. (El huracán) María afectó, pero no tan fuerte este restaurante. Tuvimos pérdidas iguales en Irma” , dijo.

El comerciante no pudo precisar cuánto tiempo tendrá que estar cerrado, pues su restaurante, dijo, fue pérdida total. Solo se salvó una pared con cristalería que, asombrosamente, no se derrumbó a pesar de que el restaurante perdió toda la parte frontal de la estructura y parte del techo.

“Otra vez, la pesadilla de Irma”, dijo al recordar lo que pensó cuando vio la estructura en el suelo. “Yo me preparé para María, pero el diagnóstico para esta no era para yo preocuparme. No puse nada porque habíamos pasado aquí tormentas de 40 y 50 millas y nada”, dijo.