Guanábana, panapén, rambután, aguacate, plátano, acerola, pomarrosa, mangó. Árboles de todos estos frutos y más los vende por eBay el joven Iván Blázquez con su tienda digital Tropical Plantae, ubicada en Aguadilla y que en poco más de un año ha hecho envíos a 50 países.

Gracias a su crecimiento veloz, Tropical Plantae fue reconocido por eBay como negocio nuevo del año en la segunda edición de su premiación a los emprendedores de Latinoamérica, según anunció esta plataforma global de comercio por internet.

“Escogí eBay porque llevaba tiempo en el mercado y cuenta con millones de compradores y vendedores. Mi idea principal era vender mi producto a millones de personas y fue muy fácil porque tienen las herramientas. Tienen vídeos para indicarte todo. Es muy fácil si sigues las instrucciones. Se puede hacer casi con presupuesto mínimo, generar ingresos mensuales de forma creciente y constante, mes a mes”, expuso Blázquez en entrevista con Negocios.

En cuanto a la motivación para emprender, indicó que se dio cuenta que solo por internet podría hacer el ingreso adicional que buscaba, debido a que tenía mucho tiempo comprometido al ser estudiante universitario y trabajar también en una cocina comercial. Al juntar que su familia lleva generaciones ligada a la agricultura con su inquietud sobre la deforestación, se decidió por la venta de plantas.

“Comencé vendiendo árboles de mangó, me preguntaba por qué en Estados Unidos no los había. Aquí los veo por todos lados. Comencé con la curiosidad. El primer mes hice $300 y de ahí fue creciendo hasta tal punto que tengo empleo propio y estoy empleando dos personas más. Ha sido muy rápido el crecimiento”, resumió.

La pregunta obligada cuando se habla de enviar árboles vivos por correo internacional es ¿cómo llegan vivos? Blázquez reconoció que ese fue su mayor reto inicial “porque no sabía las técnicas que ahora sé”.

Pero los propios compradores lo han guiado a superar esa curva de aprendizaje: “Algunas llegaban muertas y los clientes me lo indicaban. Algunos me dieron consejos y he seguido todos los consejos. Los he agarrado todos para mi beneficio. El éxito se lo debo a las mismas personas que siempre me han ayudado”.

Según informó eBay, el crecimiento en ventas de Tropical Plantae, desde que comenzó hasta la fecha, rebasa el 1400% con ventas de casi 800 artículos al mes en promedio comprados desde más de 50 países.

La mayor cantidad de compras se registra de clientes en Estados Unidos, Indonesia, Reino Unido y Ucrania. Y, aunque ya ha despachado ejemplares a sitios tan lejanos como Japón, Blázquez compartió que el destino que más le ha extrañado hasta la fecha fue Arabia Saudí.

En cuanto a qué artículo está atrayendo mayor interés, mencionó que el aguacate reina: “Hay una variedad de aguacate cuello largo, es el que más se vende porque es único de aquí de Puerto Rico. Ahora pueden tenerlos otras personas en otros países”.

Premio para elevar el nivel

Sobre lo que reciben los emprendedores galardonados, Xavier Aguirre, gerente senior de Desarrollo de Negocios para eBay Latinoamérica, informó que reciben un incentivo económico de $1,500 a $2,000.

Agregó que “les damos una mejora en la tienda, que tengan por un año sin costo, y también conseguimos que el E-Commerce Institute les diera una beca de 100% para que sigan profesionalizándose”.

“Los pequeños empresarios son el alma de nuestra compañía. Nos gusta ayudarlos a ser exitosos. Y me gustaría invitar a los que estén interesados a la página de crececonebay.com. Enseñamos cómo usar la plataforma. En la sección de contacto: tenemos sesiones uno a uno, es gratuito y los vamos a dejar superbién profesionalmente, que nos dejen sus datos ahí”, exhortó Aguirre.

“El miedo es una de las razones por las que la gente no se atreve a empezar un negocio. Lo primero es dejar atrás el miedo. Experimentar. Tu vida puede cambiar completamente”, urgió, de su parte, Blázquez.