De buenas a primeras, Alberto Camacho comenzó a fabricar cerveza en su hogar, sin sospechar que su nuevo pasatiempo lo llevaría a convertirse en cervecero fuera de Puerto Rico. Y mucho menos que los resultados de su trabajo le abrirían las puertas para llegar hasta Rincón, donde ahora se desempeña como maestro cervecero de Rincón Beer Company.

“Yo empecé haciendo cerveza en mi casa, porque no podía pagarla. Tenía como 24 o 25 años, estaba ‘pelao’ y me puse a buscar en google cómo hacer cerveza y salió este video de un muchacho que vende los ingredientes para hacer cerveza, y fuimos y se lo compramos. Esperé a que mami se fuera para la iglesia un domingo y ahí, en la cocina de mi casa, me puse a hacer cerveza”, recordó Camacho.

Alberto Camacho comenzó a fabricar cerveza en su hogar, sin imaginar que su pasatiempo lo llevaría a convertirse en cervecero. (XAVIER GARCIA)

A pesar de que comenzó a hacerlo como un pasatiempo, pronto la cerveza confeccionada por Camacho se hizo popular, al punto de que estableció su propia microcervecería en Aguada. Pero el huracán María dejó a Camacho sin materia prima (agua) para continuar su negocio, por lo que se trasladó a New Jersey donde consiguió trabajo como cervecero en Brix City Brewing, solo para regresar a la isla unos años después, forzado por el cierre de operaciones provocado por la pandemia.

Pero el universo conspira y fue justo en ese momento cuando los caminos de Camacho se cruzaron con los de Jeremy Vélez Rosario, quien precisamente adquirió lo que sería Rincón Beer Company tras el paso del huracán María. “Yo soy del oeste, trabajé y estudié por San Juan y vine al oeste a establecer un restaurante. Hice una propuesta y logré adquirirlo. Ellos (los dueños anteriores) tenían el concepto para la cervecería, pero el proceso de permisos es medio complicado y ellos no los habían conseguido”, contó el joven empresario.

Así básicamente comenzó Rincón Beer Company, un establecimiento ubicado en el casco urbano de Rincón donde los visitantes pueden disfrutar de buena comida, música y cocteles. Mientras que en sus 16 grifos se sirven las cervezas de la casa producidas en el establecimiento y otras cervezas artesanales producidas en diferentes puntos de la isla. De hecho, la empresa cuenta con seis marcas que se producen fuera de Puerto Rico y que se distribuyen en toda la isla.

Pero se produce mucho más que cerveza en Rincón Beer Company. Y es que su personal es experto en la confección de cocteles que se preparan con hierbas aromáticas como la menta, yerbabuena, romero y otras, cultivadas en su propio huerto. Tanto sus cocteles como sus cervezas llevan nombres que de alguna u otra manera pretenden subrayar la historia de Rincón y de Puerto Rico.

Por ejemplo, Rincón Beer Company produce la marca Sandy Block, cuyo nombre hace alusión directa a la playa Sandy Beach. Mientras que uno de los cocteles se llama La Llamarada, en alusión a la novela del autor Enrique Laguerre, del mismo título y que retrata el drama del cañaveral en las primeras décadas del siglo pasado. La Llamarada es un coctel compuesto por Ron Barrilito, Ron Santana, un licor de china preparado por la casa, sirope de almendra y lima, y se sirve encendida en una llama.

También todos los veranos, Rincón Beer Company lanza una bebida con el fin de contribuir con alguna causa u organización. El año pasado, la empresa lanzó la cerveza de verano Patinetera, para contribuir con el desarrollo del skateboarding en la isla mientras que este año planean lanzar una cerveza con un tema alusivo a la lucha ambiental y la conservación de los recursos naturales.