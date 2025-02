“Los trabajadores no están desprotegidos”

“En lo práctico, el trabajador no queda desprovisto. Tiene que usar la Ley federal de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) de 1986”, dijo sobre las leyes que sí protegen contra este discrimen. “En el contexto del patrono, no significa que puede discriminar abiertamente por estatus migratorio o por ciudadanía. El caso lo que dice es que esto que sucedió no es un discrimen bajo la Ley 100 por concepto de origen nacional. O sea, que la Ley 100 no es el vehículo procesal para llevar tu causa de acción. Lo que dice el Supremo es que el concepto de origen nacional que está en la Ley 100 no se extiende a estatus migratorio ni ciudadanía. Al no extenderse, ese no es el vehículo para llevar el reclamo”.