Empleados de T-Mobile Puerto Rico que laboren en áreas bajo techo y con control de acceso tendrán que completar su ciclo de vacunación contra el COVID-19 antes del 2 de abril para retener sus trabajos, confirmó la compañía.

Esto responde a que la matriz de la proveedora, T-Mobile US, estableció este mandato de inoculación para toda la compañía. Según una comunicación oficial publicada por la agencia Reuters, “los empleados que no hayan tomado acción aún para recibir su primera dosis y subir la evidencia para el 21 de febrero serán puestos en licencia sin paga”. Entonces, si para el 2 de abril no la han completado “serán separados de T-Mobile”.

Por su parte, Frances Rodríguez, gerente de relaciones públicas de T-Mobile Puerto Rico, confirmó que la orden aplica a Puerto Rico y la declaración emitida por la matriz al respecto.

“Las oficinas con control de acceso, que requieren presentar identificación de T-Mobile en la entrada, continúan siendo accesibles solo para aquellos empleados que están vacunados contra el COVID-19. Hemos compartido con los empleados que estamos requiriendo (con algunas excepciones para ciertas funciones, ubicaciones y adaptaciones o exenciones exigidas por ley) estar completamente vacunados antes del 2 de abril de 2022″, lee la declaración. “Comprendemos que esta es una decisión muy personal para algunos empleados, pero creemos que dar este paso nos colocará en la mejor posición para proteger a nuestra comunidad de T-Mobile”.

El mandato de vacunación no incluye a técnicos de campo, cuyas labores se realizan mayormente al aire libre, ni a empleados de tiendas, por ser localidades sin control de acceso y donde se está en contacto con público distinto todos los días.

En el mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos AT&T fue la primera en requerir vacunas a parte de su personal, pero hasta la fecha no ha trascendido si tiene una fecha límite de cumplimiento, so pena de despido. Otras, como Dish Network y Verizon, se han limitado a indicar que cumplen con protocolos para evitar contagio, como uso compulsorio de mascarillas.