Aptima, una empresa de ingeniería que también es contratista del Departamento de la Defensa (DoD) de Estados Unidos, anunció que estableció operaciones en Puerto Rico, donde busca 12 profesionales de ingeniería de software y ciencia de datos para puestos de distintos niveles.

Esta cifra aumentará a medida que la empresa fundada en 1995 amplíe su huella en la isla, adelantó Aptima, que se destaca por realizar investigaciones y proyectos para el DoD en ámbitos de inteligencia artificial y el enlace humano-máquina.

“Puerto Rico tiene excelentes recursos educativos y talento. Estamos emocionados de encontrar y mantener talento aquí, incluyendo aquellos que se fueron al exterior, pero buscan regresar”, dijo Carlos A. Suárez, director de Operaciones de Aptima Puerto Rico.

“Nací y me crié aquí, y confío que mi historia puede inspirar a otros”, dijo Suárez. “Cuando supe de la labor increíble de Aptima en el área del desempeño humano, me comuniqué con los directivos y vimos que compartíamos una visión de no solo expandir operaciones a la isla, sino convertirnos en una parte integral del ecosistema empresarial local y convertir a Puerto Rico en un centro de excelencia en el desempeño humano. Queremos colaborar con universidades y otras organizaciones, y crear más oportunidades, incluyendo programas de internados”.

Según se informó, el peritaje de Aptima involucra una combinación única de científicos cognitivos, conductuales y organizacionales, junto con ingenieros en software, inteligencia artificial y ciencia de datos. Su trabajo es amplio, desde realizar investigaciones más fundamentales hasta desarrollar soluciones que incluyen asistentes cognitivos para analistas de inteligencia, tecnologías de evaluación del desempeño para capacitación y aplicaciones que conectan a familias y equipos de atención médica para mejorar la calidad de la atención.

“El éxito de nuestra empresa se basa en cultivar grandes ideas de una cultura corporativa próspera e intelectualmente diversa para abordar algunos de los mayores retos de nuestra sociedad”, expuso mediante comunicado Thomas J. McKenna, director financiero de Aptima Puerto Rico. “Aptima Puerto Rico mejora y amplía nuestra capacidad para crear nuevas soluciones y ejecutar esos nuevos enfoques en el mundo real. Por eso estamos tan emocionados de venir a Puerto Rico”.

“Además del nuevo director de Operaciones de Puerto Rico, Carlos Suárez, Aptima Puerto Rico busca contratar un ingeniero de software senior y otros cuatro miembros del personal técnico que incluye ingenieros de software e investigadores científicos durante el 2022, seguidos de al menos seis miembros adicionales del personal técnico para el 2023″, agregó McKenna.

La compañía está replicando en Puerto Rico el modelo laboral que tiene en Estados Unidos, al abrir una oficina física en el área metropolitana y adoptar la flexibilidad del trabajo remoto e híbrido. Además, todas las ofertas de trabajo en la empresa se extenderán a sus operaciones en Puerto Rico.

Los reconocimientos recientes otorgados a Aptima incluyen “Mejores lugares de trabajo para innovadores de 2021″ de Fast Company, “Lista anual de los mejores lugares de trabajo para 2022″ de Inc. Magazine y “Equipos más innovadores del año” de Fast Company en 2020.

“Invest Puerto Rico le da la bienvenida a Aptima al ecosistema de tecnología de la isla, un entorno que está en constante crecimiento. La llegada de empresas como Aptima destaca las capacidades de la isla para apoyar y fomentar las empresas de próxima generación. Las empresas encuentran en Puerto Rico una combinación de activos necesarios para innovar y tener éxito, como capital humano de clase mundial, infraestructura en evolución, un clima empresarial favorable e incentivos inteligentes”, planteó Ella Woger-Nieves, directora ejecutiva de Invest Puerto Rico, entidad que lideró el esfuerzo para aterrizar la llegada de esta empresa a la isla. “Nos enorgullece haber apoyado a Aptima a establecer su presencia aquí. Su llegada ayudará a fortalecer y hacer crecer el conocimiento tecnológico en la isla, al tiempo que creará empleos de alto valor”.