Brands Of, empresa matriz de BrandsofPuertoRico.com, BrandsofMexico.com, BrandsofGuatemala.com y BrandsofDominicanRepublic.com, anunció hoy que con una inyección de capital de $2 millones cerró una ronda de inversión Serie A liderada por Semillero Ventures. Al ser formalizada en su totalidad por un fondo de inversión con base en Puerto Rico, la ronda marca un hito en el ecosistema de tecnología y capital de riesgo en toda la región, según se informó.

“Nosotros creamos Brands Of para conectar a las pymes en Puerto Rico con el mercado de puertorriqueños e hispanos en Estados Unidos continentales. Durante los últimos años hemos podido desarrollar nuestro modelo en Guatemala, México y República Dominicana, lo que ha permitido crear un catálogo cultural único de productos latinoamericanos. Brands Of es una herramienta de desarrollo económico a través del comercio electrónico para las pymes de América Latina”, explicó Néstor Guarien Taveras, cofundador y CEO de Brands Of. “Esta inversión de capital nos permitirá acelerar nuestro crecimiento y seguir posicionando a nuestra empresa como el puente de comercio electrónico entre empresas latinoamericanas y el mercado de 60 millones de hispanos en Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, la industria de comercio por internet creció exponencialmente en todo el mundo. Las empresas tradicionales se vieron forzadas a adoptar a modelos de comercio electrónico para asegurar el distanciamiento físico y seguridad de sus clientes. Como consecuencia, Brands Of tuvo un crecimiento de 300%, demostrando su capacidad para seguir supliendo productos auténticos de América Latina a la población hispana de Estados Unidos y el mundo, informó el empresario.

La inyección de capital lograda con este acuerdo estará inicialmente dirigida a un proceso de reclutamiento de puestos ejecutivos y de desarrollo de negocio, tanto en Puerto Rico como en los otros mercados; adquisición de clientes y marcas y el desarrollo de tecnologías y productos propios.

A la vez, como parte del acuerdo, Semillero Ventures obtuvo una silla en la junta de directores en Brands Of. Tanto la inversión como el valor añadido que brinda la experiencia y el conocimiento de los nuevos integrantes de la junta posicionan a Brands Of para escalar su crecimiento.

La junta de directores de Brands Of ahora quedará compuesta por Loren Ferré Rangel, Ebetuel Pallares, Gualberto Rodríguez, Alan Taveras y Nestor Guarien Taveras.

“Encontramos en Brands Of un equipo de fundadores disciplinado y de alto calibre, rodeado de una Junta de Directores sofisticada y comprometida, trabajando juntos en equipo para crear valor. Nos sentimos entusiasmados de unirnos a ayudar a escalar a esta empresa multinacional latina basada en Puerto Rico”, expresó Rodríguez.

“Vemos tremendo potencial de Brands Of atender a consumidores que buscan productos auténticos hispanos. Confiamos en aprovechar nuestra experiencia invirtiendo en compañías dedicadas a ventas directas al consumidor (D2C) y a través de canales digitales para apoyar el crecimiento eficiente, buscando sinergias también entre nuestras inversiones”, agregó, por su parte, Alex Borshow, también de Semillero Ventures.

PUBLICIDAD

Alan Taveras, cofundador y CMO de la empresa, compartió que “tenemos la misión de hacer sentir como en casa a todos los clientes que entran en nuestras plataformas. Durante la pandemia, nuestras tiendas se convirtieron en un servicio esencial para llevar a la puerta de miles de personas alimentos, cultura y satisfacción emocional”.

“Tenemos la dicha de contar con excelentes socios que creen y trabajan con nosotros para llevar a cabo esta misión. Esta ronda de inversión representa un logro para nuestros socios, equipo y las marcas que forman parte de Brands Of, Semillero Ventures y para el ecosistema de startups de la región. Seguimos demostrando que podemos escalar empresas desde Puerto Rico”, afirmó el líder de mercadeo.

En el año 2018, Brands Of anunció su ronda semilla de $1 millón y desde entonces, ha levantado hasta el día de hoy $3.5 millones. Sus socios, dentro y fuera de Puerto Rico, se componen de Hunt Holdings, DC Ventures, M3 Emprendimientos, 5S (Grupo Ferré Rangel), Miguel Ríos, el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y Semillero Ventures.