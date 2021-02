La tecnológica Evertec anunció su tercer año de inclusión en el Índice de Igualdad de Género (GEI, por sus siglas en inglés) de Bloomberg, que distingue empresas comprometidas con la transparencia en la presentación de informes de género y la promoción de la igualdad de las mujeres.

Evertec es una de las 380 empresas que representan a 44 países y regiones en 11 sectores incluidos en el GEI de Bloomberg 2021.

Mac Schuessler, presidente y director ejecutivo de Evertec, declaró: “Estamos increíblemente orgullosos de haber sido nombrados una vez más en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg. Es un reconocimiento a nuestro compromiso continuo de asegurar que la diversidad y la inclusión, se integren en nuestro negocio. Creemos que la diversidad en nuestra fuerza laboral es la fórmula para una innovación exitosa”.

Entre los esfuerzos realizados por Evertec para lograr este reconocimiento se destacan:

· Promover una cultura inclusiva entre sus empleados

PUBLICIDAD

· Desarrollar talento femenino a través de roles de liderazgo

· Incluir políticas sobre el acoso sexual

· Integrar como zapata de la marca el valor de Evertec como una empleadora en pro de la diversidad de género y libre de prejuicios

· Involucrar talento de Evertec como modelos y líderes en tecnología, apoyando la alianza con Piloto 151 en el programa Womentechover y su gran compromiso con estudios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

· Impulsar el desarrollo de féminas en STEM. En el 2020 Evertec logró, en alianza con mujeres líderes del ecosistema de tecnología y ciencia, un incremento de 50% de las solicitudes recibidas por féminas para participar del Programa de Becas de la compañía, resultando en mayor diversidad e inclusión entre los premiados por el programa.

· Por otro lado, el 37% de la empresa son mujeres, incluyendo que 26% de ellas están en roles de Tecnología de Información, aspecto importante debido a que se ha demostrado que el rol de las mujeres en la industria tecnológica es clave para el desarrollo del sector.

El GEI rastrea el desempeño financiero de las empresas públicas comprometidas con el apoyo a la igualdad de género a través del desarrollo de políticas, la representación y la transparencia. El índice de referencia mide la igualdad de género en cinco pilares: liderazgo femenino y flujo de talentos, igualdad y paridad salarial de género, cultura inclusiva, políticas de acoso sexual y marca a favor de las mujeres.

PUBLICIDAD

“Las empresas incluidas en el GEI 2021 están ampliando el universo de datos ESG (Ambiente, Social y Gobernanza, por sus siglas en inglés) para incluir datos relacionados con el género que los inversores exigen hoy”, dijo Peter T. Grauer, presidente de Bloomberg, mediante comunicado de prensa. “Su compromiso con la divulgación es hacer un caso comercial para la inclusión e impulsar la transparencia en los diferentes mercados”.

A través de la divulgación de métricas relacionadas con género utilizando el marco GEI, las empresas incluidas en el GEI han brindado una visión integral de su inversión en la igualdad de género en el lugar de trabajo y las comunidades en las que operan. Evertec se incluyó en el índice de este año para obtener una puntuación igual o superior a un umbral global establecido por Bloomberg para reflejar un alto nivel de divulgación y desempeño general en los cinco pilares del marco.

Tanto el marco como el GEI son voluntarios y no tienen costos asociados. El GEI es un índice de referencia y no debe usarse como referencia financiera. El índice no está clasificado. Si bien se alienta a todas las empresas públicas a divulgar datos de género complementarios para el perfil de inversión de su empresa en la Terminal Bloomberg, aquellas que tienen una capitalización de mercado de $1,000 millones son elegibles para su inclusión en el índice. Para obtener más información, visite el sitio web de GEI.

Evertec es una compañía de servicios de procesamiento de transacciones en América Latina, que maneja un sistema de redes de pagos electrónicos que procesa más de 2,000 millones de transacciones anualmente y posee y opera la Red ATH. Con sede principal en Puerto Rico, ofrece servicios en 26 países de América Latina.