Farmacias cuestionan supuesto intento de Walgreens para entrar al plan Vital

De inmediato, El Nuevo Día pidió una reacción a Walgreens . Al momento de la publicación de esta noticia, la cadena de farmacias no había contestado.

De ser correcto, no es la primera vez que Walgreens buscaría ser proveedor del plan Vital .

Ayala recordó que Walgreens ha tratado, por más de 20 años y siete gobernadores, de entrar nuevamente como proveedor del Plan Vital . En un principio, la cadena era proveedor del PSG, pero se retiró del mismo cuando la ASES no aceptó que la cadena impusiera las tarifas a pagarles, lo que, en su momento, dejó a miles de participantes de la llamada Reforma en el aire.

“En ASES, estamos evaluando alternativas de expansión y fortalecimiento de los servicios de farmacia con énfasis en vacunación para adultos y medicamentos especializados, de alto costo. Nuestra prioridad en ASES, es y siempre será, proteger a los 1.3 millones de beneficiarios bajo el fondo Medicaid y Plan Vital, así como garantizar el mayor acceso a medicamentos posible, todo el tiempo, consistente y como lo requieren los Programas Medicaid de la nación de los Estados Unidos. Como estamos aún en proceso de evaluación, responsablemente, no emitiremos detalles adicionales sobre el particular”, sostuvo Rosario Serrano.

Inclusive, en una opinión solicitada a Mercer, una firma de consultores de Estados Unidos que habría contratado ASES para analizar la posibilidad de dejar entrar a la cadena al plan de salud Vital, el consultor habría establecido que “Puerto Rico tiene una exención estatutaria de la libertad de selección de proveedores en la sección 1902(a)(23)(A) de la Ley del Seguro Social y del 42 CFR 431.51(b). Esto significa que no le es requerido permitir a cualquier proveedor dispuesto y cualificado participar en el Plan Vital”.

El cierre de farmacias locales, seguido por una posible retirada o reducción de operaciones de la cadena foránea, crearía un vacío significativo en el acceso a servicios farmacéuticos, especialmente en comunidades rurales y vulnerables que dicha cadena puede o no atender actualmente, argumentó la AFCPR.

Llamado a Pierluisi y a la gobernadora electa

“La Asociación, en nombre de todas las farmacias de comunidad le hacen un llamado urgente al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que no permitan este atropello faltando escasamente un mes para un cambio de administración y precisamente, cuando el gobernador está de viaje fuera del país. Nos extraña que se quiera aprobar la entrada de esta cadena (Walgreens) como proveedor a la red Vital cuando ambos han sido defensores de las farmacias de comunidad y del modelo salubrista que le ha servido bien al país. No creemos que ninguno de ellos quiera dejar este legado de cierre de las farmacias y desarticulación de un sector tan importante del componente de salud y no sabemos de dónde surge esto ni quién está detrás por lo que les pedimos que se detenga cualquier acción a estos efectos,” expresó Ayala.