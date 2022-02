Foundation for Puerto Rico (FPR), una organización sin fines de lucro dedicada a la transformación socioeconómica de la isla, anunció la apertura de un proceso de solicitud para diversas oportunidades de internado dentro de la entidad.

El internado está dirigido a jóvenes, que actualmente estén cursando estudios en una universidad acreditada o estén recién graduados.

“Esta es una increíble oportunidad para que los jóvenes adquieran la experiencia de trabajar en un entorno laboral real, mientras reciben una compensación económica por su labor. Además, trabajar en una organización dentro del tercer sector, no solo aporta a su valor profesional si no igual de importante al lado humano y el desarrollo personal”, indicó Alma Frontera, vicepresidenta de operaciones y programas de FPR.

La organización provee oportunidades a través de su programa de internados y “fellowship”, el cual busca desarrollar una nueva clase de futuros profesionales capacitados y preparados para la fuerza de trabajo, a la vez que generan un impacto social significativo y añaden valor a Puerto Rico. Como parte del internado, los candidatos seleccionados trabajarán mano a mano con el equipo de trabajo para apoyar la ejecución de una diversidad de programas sobre desarrollo económico y planificación en comunidades alrededor de Puerto Rico.

“En el 2017 tuve la oportunidad de participar en el programa de internados de Foundation for Puerto Rico. Hoy, cinco años más tarde continúo trabajando en la organización. Lo que comenzó como una práctica en el campo laboral, se convirtió en mi camino profesional. Exhorto a los jóvenes estudiantes a aprovechar oportunidades como estas, ya que no solo aportan a su enriquecimiento si no que, además, puede ser la vía que los conduzca a su futuro laboral”, manifestó Mariany González, líder de desarrollo de personal y operaciones de FPR.

Algunos de los beneficios que representa ser parte del programa son: periodo de trabajo de entre 10 semanas a uno o dos años (dependiendo del programa a través del cual ingrese); la oportunidad de trabajar de manera híbrida (presencial y remoto); mentoría y formación práctica; oportunidades a tiempo parcial y a tiempo completo, compensación económica o estipendio; y la gratificación de trabajar para asegurar un mejor futuro para Puerto Rico.

Los interesados en formar parte de este programa deberán ser bilingües en inglés y español, poseer un alto nivel de motivación, y desear aprender y contribuir activamente a los procesos de trabajo.

Para conocer más sobre las oportunidades de internado y solicitar, pueden visitar https://foundationforpuertorico.org/en/careers/ o enviar un correo electrónico a info@foundationpr.org