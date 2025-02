Francisco Parés se unirá como socio a una importante firma de contabilidad

“Esta posición no solo me permitirá servir a nuestros clientes con excelencia, sino que también me brinda la oportunidad de servir de ejemplo a la juventud de Puerto Rico, demostrando que el esfuerzo y la dedicación pueden abrir puertas a grandes oportunidades. Asimismo, estaré disponible para todas las organizaciones y universidades que le rinden servicio a los jóvenes para dar mi testimonio de vida e impulsarlos y motivarlos para que asuman roles de liderato tanto en el sector público como privado”, apuntó Parés Alicea.