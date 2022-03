El Trustworthy Accountability Group (TAG), el programa líder mundial para combatir la actividad delictiva y proteger la seguridad de las marcas en la publicidad digital, anunció que GFR Media fue una de las 231 empresas certificadas este año y que recibió nuevamente el sello del programa Certified Against Fraud.

“Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de este selecto grupo de medios a nivel global, que protege a la industria contra amenazas potencialmente dañinas como el fraude, el malware y la seguridad de la marca. Es un reconocimiento al equipo de trabajo de GFR Media para velar por la seguridad de nuestros clientes y socios”, dijo Joana Santiago, directora de Mercadeo, Audiencias y Desarrollo Digital de la empresa.

TAG lanzó su programa Certified Against Fraud en 2016 para combatir el tráfico no válido (IVT) en la cadena de suministro de publicidad digital. Las empresas que demuestran cumplir con las Guías de Certificación contra el Fraude reciben el sello Certified Against Fraud y lo utilizan para comunicar públicamente su compromiso con la lucha contra el fraude.

El 2019 TAG Fraud Benchmark Study, realizado por The 614 Group, encontró que el uso de canales de distribución certificados por TAG para publicidad digital redujo la tasa de IVT al 1.41% en más de 201,000 millones de impresiones de pantalla, video y móviles, reduciendo el nivel de fraude en más del 88% en comparación con el promedio de la industria.

El Trustworthy Accountability Group (TAG) es el programa de certificación global diseñado para luchar contra la actividad delictiva y proteger la seguridad de la marca en la industria de la publicidad digital. Su misión es eliminar el tráfico fraudulento, facilitar el intercambio de inteligencia de amenazas y promover la seguridad de la marca al conectar a los líderes de la industria, analizar las amenazas y compartir las mejores prácticas en todo el mundo. La comunidad TAG de más de 700 miembros, incluyendo las marcas, agencias, editores y proveedores de tecnología publicitaria más grandes e influyentes del mundo.

“En estos tiempos complejos, mantener nuestra red protegida contra el fraude es una prioridad para nosotros. Esta certificación es una garantía adicional para nuestros anunciantes, que nos otorgan su confianza y a quienes les ofrecemos espacios seguros para gestionar su publicidad digital”, comentó Gerald Martínez, director de Tecnología de GFR Media.