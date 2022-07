El Hospital HIMA San Pablo de Caguas recibió el premio “Get With The Guidelines - Stroke Gold Plus with Target: Stroke Honor Roll Elite and Target: Type 2 Diabetes Honor Roll” de la American Heart Association y la American Stroke Association por su compromiso de garantizar que los pacientes con accidentes cerebrovasculares tengan acceso al tratamiento más apropiado de acuerdo a las guías reconocidas a nivel nacional basadas en investigaciones , con el fin de salvar vidas y reducir la discapacidad.

El accidente cerebrovascular o “stroke” es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos y una de las principales causas de discapacidad. Un stroke ocurre cuando un vaso sanguíneo que transporta oxígeno y nutrientes al cerebro está bloqueado por un coágulo o se revienta. Cuando eso sucede, una parte del cerebro no puede obtener la sangre y el oxígeno que necesita y las células cerebrales mueren. La detección y el tratamiento tempranos del accidente cerebrovascular son clave para mejorar la sobrevivencia, minimizar la discapacidad y acelerar los tiempos de recuperación.

Mediante el programa “Get With The Guidelines”, la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Stroke ponen su experiencia al servicio de los hospitales de toda la nación, a través de programas hospitalarios que mejoren el cuidado para los pacientes que sufren un stroke, promoviendo el cumplimiento consistente con las guías del programa.

“El Hospital HIMA San Pablo Caguas está comprometido con el mejoramiento del cuidado al paciente al cumplir con las guías de tratamiento más recientes; la participación en el programa ‘Get With The Guidelines’ facilita que nuestro equipo trabaje con el conocimiento y las directrices comprobadas diariamente, que según los estudios ayudan a los pacientes a recuperarse mejor. El objetivo final es garantizar que más personas en Puerto Rico puedan experimentar vidas más largas y saludables” declaró el licenciado André F. Rodríguez Calderín, director ejecutivo interino del Hospital HIMA San Pablo Caguas y director administrativo del Programa de Stroke.

Cada año, los participantes del programa califican para el premio al demostrar cómo su organización se ha comprometido a brindar atención de calidad a los pacientes con accidentes cerebrovasculares.

Además de seguir las guías de tratamiento, los participantes de “Get With The Guidelines” también educan a los pacientes para ayudarlos a manejar su salud y recuperación en el hogar

El doctor Steven Messe, presidente de la Junta del “Stroke System of Care Advisory Group”, indicó estar muy complacido de reconocer a HIMA San Pablo Caguas por su compromiso de cuidar de los pacientes que sufren un stroke. “El cuidado que reciben nuestros pacientes es nuestra prioridad número uno”, explicó el doctor Juan M. Ramos Acevedo, neurocirujano endovascular y director médico del Programa de Stroke de HIMA San Pablo Caguas. “Por eso, estamos muy orgullosos de estar entre los hospitales reconocidos por su desempeño por el Programa GWTG de la Sociedad Americana del Corazón”.

El Programa de Stroke de HIMA San Pablo Caguas también cumple con guías científicas específicas de la acreditación de Centro Primario de Stroke de la Comisión Conjunta, que conlleva un sistema comprensivo de diagnóstico y tratamiento rápido de pacientes de stroke admitidos a su Sala de Emergencia.