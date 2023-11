Ante el limitado alcance de los planes médicos grupales pequeños y privados, el vicepresidente auxiliar de Desarrollo Empresarial-Salud para Mapfre Puerto Rico, Manuel Martin Rivera, insistió este jueves en que más pequeños comerciantes ofrezcan planes médicos a sus empleados.

De acuerdo con datos de la Oficina del Comisionado de Seguros compartidos por Luis Maldonado, principal y consultor actuarial de la firma de consultoría actuarial Milliman, el 3% de los asegurados en la isla está cubierto por planes grupales pequeños privados, mientras que el 6% son cubiertas individuales privadas.

“Todo se basa en las grandes corporaciones buscando plan médico, pero tenemos que educar más a esos pequeños comerciantes en que también ofrezcan plan médico a sus empleados”, expresó Martin Rivera.

Según las estadísticas, el 13.5% de los asegurados está cubierto por planes grupales grandes y privados, mientras que casi el 67% de las vidas aseguradas en Puerto Rico está bajo el Plan Vital y Medicare.

PUBLICIDAD

El ejecutivo de Mapfre mencionó que en los próximos ocho o 10 años, las primas de seguro médico privadas no se podrán sostener únicamente con las grandes empresas porque se proyecta una reducción en ese segmento.

“El pequeño comerciante tiene que buscar cómo retener a esos empleados y esa industria es la que tiene que empezar, también, a aportar más”, sostuvo Martin Rivera.

Las expresiones se dieron en un foro acerca de los retos financieros que enfrenta el sector de Salud en Puerto Rico y que organizó la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR).

Martin Rivera insistió que el sector comercial debe incluir el plan médico de sus empleados en sus estudios de costos, lo que no se ha incluido en los pasados años.

En marzo pasado, El Nuevo Día reportó que menos patronos en Puerto Rico pueden costear un plan médico para sus empleados, principalmente por el aumento en el costo de las primas.

Recomiendan legislación

De acuerdo con Julio C. Ortiz, presidente del Comité de Salud de la CCPR, la reforma de salud de Estados Unidos requiere que todo patrono ofrezca plan médico a sus empleados bajo el concepto de “pay and play” (paga y juega). En Puerto Rico, no existe un requerimiento similar a los patronos.

“Nosotros recogemos todas las provisiones de la reforma de salud de Estados Unidos, pero no tenemos esa protección y lo que sucede es que los que están entrando en el sistema de salud no son la cantidad de participantes (esperados) y es lo que se entiende se debe fomentar, que estos pequeños comerciantes brinden los beneficios a sus empleados”, explicó Ortiz.

PUBLICIDAD

El presidente del Comité de Salud de la CCPR aseguró que “sería formidable” que se legisle en Puerto Rico para que se les obligue a los patronos a ofrecer plan médico.

“Incluso se puede crear un mecanismo donde ese patrono reciba algún crédito contributivo por la prima que está pagando para el plan de sus empleados”, dijo Ortiz.

Altos costos de medicamentos

Por su parte, Pablo Olmo, vicepresidente Asuntos Actuariales de First Medical Health Plan, destacó que uno de los principales retos financieros que atraviesa el sector de la salud es el alza inflacionaria, que impactó en un 200%, a la industria en Estados Unidos, precisó.

Además, resaltó que dos elementos que agudizan la situación son la falta de transparencia en los precios y la “falla” al comparar los salarios de los puertorriqueños con los de Estados Unidos.

La porción del gasto por medicamentos en farmacias aumentó, de $850 anual por persona, en el 2017, a $1,400, en el 2022, detalló Olmo.

A su vez, Gustavo Pérez, vicepresidente senior de Mercado Comercial de Salud para Triple-S, mencionó que la media del costo para insertar un medicamento al mercado era de $600 hace 15 años, mientras que al presente, es de $200,000.

Aumento a las tarifas a los proveedores

Como parte de las estrategias para retener a los profesionales de la salud y que se mantengan aceptando primas privadas, el consultor actuarial de la oficina de Milliman, sugirió que las aseguradoras aumenten, en un 10%, la tarifa que pagan a los proveedores con el fin de equiparar lo que pagan los planes subsidiados por el gobierno estatal y federal.

PUBLICIDAD

“El reto grande que tenemos es que (la tarifa promedio comercial) está por debajo del programa Vital. En cualquier mercado en Estados Unidos, la tarifa más baja es la de Medicare y, después, la más alta es la comercial. En Puerto Rico, tenemos la pirámide al revés y lo que está pasando es que el médico que antes no atendía pacientes de Vital, de repente, no quiero ver el (paciente) comercial”, dijo Maldonado.

La tarifa promedio que recibe un profesional de la salud de parte Medicare es de $100 por visita, mientras que la tarifa promedio comercial que recibe el proveedor ronda entre $30 y $45, según el consultor actuarial.

Sin embargo, el aumento en el costo de la tarifa pagadera a los profesionales de la salud va a repercutir en más aumentos en las pólizas de seguro médico, expuso Ortiz.