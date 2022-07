Como medida para atender problemas de reclutamiento, la compañía de servicios a farmacéuticas JCA Automation estableció el programa de entrenamiento profesional Impetus, que tendrá su próxima ronda o “academia” este septiembre, anunció Juan Senquiz, presidente y fundador de la compañía.

“Uno de los retos más importantes que tenemos en la compañía, en el mercado de farmacéuticas, y yo diría que en Puerto Rico, es la escasez de talento. Aunque eso se está notando ahora mucho más marcado después de la pandemia, en realidad el problema estaba desde antes”, dijo Senquiz.

El programa, que comenzó hace cuatro años, está dirigido a jóvenes con estudios en las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, conocido como STEM, por sus siglas en inglés. Cada academia dura dos meses en los cuales los participantes toman entrenamientos con expertos de la compañía y luego pasan a ser asignados a proyectos de JCA Automation con clientes en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Se les paga el entrenamiento y el compromiso es trabajar con JCA Automation por tres años”, dijo Senquiz, al indicar que JCA Automation se enfoca en los procesos de manufactura de las farmacéuticas.

Más allá de atender la fuga de talento, tanto para el presidente de JCA Automation como para los participantes de Impetus, este programa es una manera de recibir un adiestramiento con conocimientos más prácticos, tales como marcos regulatorios, validación de sistemas y otros aspectos de ingeniería.

“Tratamos de acelerar ese proceso de aprendizaje porque ya ellos traen una base de la universidad, pero aquí se va más específico a los detalles de lo que ocurre o lo que espera el cliente”, dijo Senquiz.

Para Xavier Peña, graduado de la Universidad Politécnica en ingeniería Eléctrica, este tipo de adiestramiento profesional sirvió para romper con el “molde” con el que salió de la universidad sobre cómo se vería su carrera. Explicó que durante sus estudios no consideró las farmacéuticas y fue un sector del que no aprendió en su tiempo de universidad.

Una vez pasó por el programa se interesó por los procesos de validación y documentación del sistema y ahora trabaja como gerente de proyecto o project manager para JCA Automation.

Ya que este programa no requiere experiencia laboral, para Pedro Ávila, Alessandra López Díaz y Fernando Fuentes fue una oportunidad de tener sus primeras experiencias laborales relacionadas a sus campos de estudios universitarios.

“Si no hubiera sido por este tipo de cursos no me hubieran dado la oportunidad en una empresa sin experiencia. Hubiera estado en blanco”, dijo Ávila

Mientras López Díaz entró al programa recién egresada de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, y Fuentes está en proceso de culminar su bachillerato en la Interamericana Recinto de Bayamón. Ávila se graduó hace más de 10 años, también de la Inter Recinto de Bayamón.

Al no poder conseguir trabajos relacionados a la ingeniería, Ávila se mantuvo en la industria de restaurantes y llevaba años trabajando como gerente general de restaurantes. Pasó por Impetus a finales del 2021, e indicó que por las dificultades consiguiendo trabajo, estaba en proceso de mudarse a Estados Unidos cuando se enteró del programa.

“Yo estaba como cualquier joven mientras estudiaba la universidad, estaba trabajando para pagar mis estudios. Pero la expectativa de uno es que esto es algo provisional, tan pronto yo salga de aquí, tenga mi bachillerato voy a trabajar en lo que estudié. La realidad no fue así. Estuve por cinco años solicitando en diferentes lugares y no aparecía nada”, sostuvo.

Fuentes, quien previo a Impetus trabajaba en servicio al cliente, relató complicaciones parecidas a las de Ávila, ya que, aunque buscó no logró conseguir experiencia laboral en el área de ingeniería mecánica.

“Nunca me cayó ningún ‘capstone’ ni un internado por más que yo buscaba. Eso a uno lo frustra, porque uno siempre se está esforzando para dar lo máximo y uno sabe que eso es muy importante cuando estudia ingeniería”, dijo Fuentes.

En el caso de López Díaz, su relación al programa de Impetus no se limita al entrenamiento que tomó para pasar a la compañía, sino que actualmente da el laboratorio de programación para Impetus.