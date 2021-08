Si piensas visitar un KFC, Taco Bell, IHOP o Pizza Hut, entérate que la empresa que maneja esta marcas, Encanto Restaurants, les exigirá a todos sus empleados que tengan la vacuna contra el COVID-19 a tono con la orden ejecutiva que entra en vigor el lunes.

Todos los empleados deberán presentar evidencia de que han completado las dos vacunas, indicó la empresa en un comunicado de prensa. Del mismo modo, los que aún están en el proceso de vacunación con la primera dosis tendrán hasta el 7 de octubre para presentar evidencia de haber obtenido la segunda dosis en el caso de las vacunas de Pfizer o Moderna.

Estarán exentos de vacunación, las personas inmunocomprometidas o que por motivos religiosos la vacuna esté en contra del dogma de su práctica. En ambos casos, deberán presentar certificación por un médico autorizado o declaración jurada certificando el que por religión no podrá ser inoculado, respectivamente.

Bajo la nueva orden ejecutiva, aquellos que no se quieren vacunar por razones religiosas o médicas tendrán un acomodo razonable para poder continuar trabajando, precisó la compañía.

Aquellos que no desean vacunarse, tendrán que presentar semanalmente un resultado negativo de COVID-19 realizado dentro de un término máximo de 72 horas antes, o un resultado positivo a COVID-19 de los pasados tres meses junto con documentación certificada de un profesional de la salud.

Todos los empleados deberán usar mascarilla y cumplir con el distanciamiento social, recalcó Encanto Restaurants.

¿Cómo será la experiencia para el cliente?

Para quienes acudan a los restaurantes, también habrá unas especificaciones que deben cumplir.

“Se requerirá a todos los comensales mayores de 12 años que deseen ingresar a los salones a ingerir comidas o bebidas, el presentar uno de los siguientes: certificado de vacunación; resultado negativo de COVID-19 dentro de un término de 72 horas o resultado positivo a COVID-19 dentro de los últimos 3 meses con certificación médica de recuperación. Aquellos que no consuman dentro del salón, y solo nos visiten para llevar no serán sujetos a cernimiento”, informó Humberto Rovira, presidente y CEO de Encanto Resturants, Inc.

La empresa exhortó a quienes no tengan los documentos requeridos que utilicen el servicarro o la entrega. Todos los que visiten el interior del restaurante deben de utilizar la mascarilla mientras no estén consumiendo bebidas o alimentos.

Encanto Restaurants opera franquicias de restaurantes de comida rápida en Puerto Rico con 177 restaurantes en toda la isla.