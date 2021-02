Krispy Kreme lanza un nuevo tipo de dona: la Belgian Waffle, un producto que estará disponible únicamente en las tiendas de la cadena en Puerto Rico.

“Realmente no hay nada igual. Luego de muchos meses de pruebas para poder producir esta dona en nuestras tiendas podemos decir, ¡la tenemos! La inspiración vino de las redes sociales. Pudimos ver en los pasados meses como las personas preparaban recetas en su casa y una de ellas es precisamente lo que se conoce como el Belgian Waffle”, comentó Felipe Flores, vicepresidente senior de mercadeo de la empresa, en declaraciones escritas.

Las Belgian waffles se presentaron por primera vez en el 1958 en Bruselas, Bélgica y en América en el 1962.

En el caso de Krispy Kreme, las donas al estilo de los famosos “waffles” belgas se preparan en una tostadora especial para waffles, que la cadena adquirió precisamente para este proyecto. Las donas son tostadas a 500 grados de temperatura, luego son cubiertas con azúcar en polvo, lo que les da un sabor y presentación único. La textura de la dona Belgian Waffle terminada es tostada y tiene un dulce sabor.

PUBLICIDAD

“Este producto es totalmente desarrollado en Puerto Rico y no está disponible en ningún otro Krispy Kreme del mundo”, señaló Flores.

Las Belgian Waffle se pueden comprar en cajas de 12 donas y están disponibles por $10.59 en todas las tiendas Krispy Kreme en Puerto Rico.

Las tiendas están ubicadas en Caguas, Carolina, Dorado, Guaynabo, Hatillo, The Mall of San Juan, Ponce y Mayagüez. Están abiertas de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. y en The Mall of San Juan de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. de domingo a jueves y de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. viernes y sábados.

La cadena de tiendas de donas Krispy Kreme Doughnuts es operada en Puerto Rico por Caribbean Glaze Corp., una empresa del Grupo Larrea.