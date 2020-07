El COVID-19 provocó la escasez de mascarillas, desinfectantes y reactivos para pruebas moleculares, y hace unas semanas han comenzado a escasear las monedas, situación que mantiene en alerta al comercio detallista.

“La situación se está agravando; le está pasando a todo el comercio. Los socios están llamando porque están enfrentando problemas en la banca”, dijo Heriberto Ortiz, director ejecutivo de Coopharma.

Contó que sus socios han visitado distintas sucursales en búsqueda de menudo y tras hacer largas filas, le dicen que no tienen monedas o le dan mucho menos cantidad de la que piden.

“Un socio dice que fue a tres bancos y solo consiguió que uno de ellos le diera $30 en menudo, los otros dos les dijeron que no tenían. Otro me dijo que hace tres semanas que (Banco) Popular no le da monedas. En Isla Verde, después de una fila de media hora, no le pudieron dar menudo a otro dueño. En el área noroeste está ocurriendo lo mismo”, señaló Ortiz preocupado.

“Estoy levantando la voz porque empieza con la banca restringiendo la cantidad y pudiera llegar el momento en que haya un problema mayor. Tenemos que tener un plan B, hay que buscar alternativas ante esta escasez con el gobierno local y federal”, expresó.

Las estaciones de gasolina experimentan también el mismo problema. “Hay una crisis de menudo desde que empezaron a pagar los $1,200”, comentó Rafael Mercado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico (ADGPR).

“Yo antes depositaba menudo porque tenía de más. Ahora tengo que retenerlo y buscar más. Las veces que he ido al banco a pedir monedas no me han dado todo lo que pedido. Me dicen que no tienen, que me pueden dar menos de la mitad (de la cantidad que necesito)”, manifestó el líder de los detallistas, quien indicó que muchas estaciones no logran conseguir todo el menudo que requieren para operar.

Por eso, los gasolineros están instruyendo a los cajeros para que le pidan menudo a los clientes cuando van a pagar. “Hay que protegerlo porque de un mes para acá, lo están restringiendo. Al principio de la pandemia, era el billete de $10 el que escaseaba; ahora son las monedas las que están escasas”, dijo Mercado. Agregó que no sabe por qué hay escasez, pues “aquí hay menudo que se supone que se quede circulando, no sé qué está pasando”.

Los supermercados es otro segmento del comercio que se ha afectado. “La queja general es que no hay menudo. Después de la reapertura, empezó a escasear”, dijo Félix Aponte, presidente de la cadena de supmercados Agranel.

“Yo tengo una alcancía en mi oficina y un socio me dijo ‘Félix, enrolla ese dinero y dámelo que yo te lo cambio’. Me indicó que en el banco solo le dieron un rollito de cada denominación”. En circunstancias normales, y previo a la escasez de monedas, el banco le daba a ese comerciante entre $150 y $200 en pesetas y $25 en monedas de un centavo. Esta vez solo le dieron $10 en pesetas y 50 centavos en monedas de un centavo, señaló Aponte al explicar la gravedad de la situación.

Sostuvo que una tercera parte de las transacciones en la cadena Agranel son en efectivo, lo que está acarreando problemas cuando tienen que darle el cambio a los clientes. Para intentar buscar una solución tentativa, Aponte dijo que les han pedido a los clientes de más confianza que traigan el menudo que tengan guardado en sus casas.

“Ese exceso de monedas ya no se ve”, expresó por su parte, Eduardo Marxuach, presidente de Supermercados Econo, otra de las cadenas impactadas. “Cuando mandamos a pedir, no nos llega. Estamos bien pendientes a nuestros inventarios (de moneda). Esperemos que en un mes o mes y medio se normalice la situación”.

Marxuach indicó que ante la escasez de pesetas, vellones y centavos, a los socios de Econo les han dado monedas de 50 centavos cuando han pedido menudo en el banco. “Volvió a resurgir el medio peso; el Banco Popular lo está ofreciendo”. Y al igual que Agranel, “hacemos un llamado a los clientes a que traigan monedas de las casas”, agregó el presidente de Econo.