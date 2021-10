La marca de productos para la piel, Kiehl‘s, anunció que como parte de su estrategia de ventas en Puerto Rico, estableció el Kiehl’s on Wheels, un vagón que estará en ruta alrededor de la isla ofreciendo sus cotizadas fórmulas para el cuidado de la piel.

El exclusivo camión, que busca brindar una mayor conveniencia a los consumidores de la marca, estará adaptado al mercado local haciendo alusión a la campaña Kiehl‘s loves Puerto Rico, integrando elementos puertorriqueños como parte de su diseño.

La flor de maga, el Morro, la cotorra y los icónicos edificios del Viejo San Juan son ahora parte de una edición limitada de empaques que estarán disponibles en gran parte de los productos de Kiehl ‘s, uniéndose al esfuerzo global destinado a fomentar el amor hacia cada país.

Los empaques de Kiehl's Love Puerto Rico incluyen diseños incónicos de Puerto Rico como la flor de maga, el castillo del Morro, el Viejo San Juan y otros. (Suministrada Suministrada)

“Kiehl‘s on Wheels ofrece a nuestros clientes una experiencia de compras divertida y fuera de lo usual. Sabemos que muchas personas no cuentan con la facilidad de visitar nuestras tiendas físicas, por lo que quisimos brindarles esa conveniencia única de poder adquirir sus fórmulas favoritas de forma más accesible.”, expresó Frances Rivera, gerente de la marca en Puerto Rico, quien aseguró que habrá sorpresas, regalos y ofertas especiales con la compra de productos durante el recorrido del truck.

PUBLICIDAD

La primera parada de Kiehl ‘s on Wheels fue el viernes, 1 de octubre en Hacienda Muñoz, en San Lorenzo y continuará en ruta por el área norte y noroeste hasta culminar en el Yatch Club en Palmas del Mar, en Humacao el viernes, 29 de octubre. El recorrido contará además con diez paradas entre los pueblos de San Juan, Guaynabo, Naranjito y Humacao.

Los empaques de Kiehl ‘s loves Puerto Rico ya están disponible solo en los productos más vendidos de la marca y mientras duren. Se pueden adquirir a través de Kiehl ‘s on Wheels, en la plataforma virtual Klick and Go y en las tiendas físicas en Plaza Las Américas y Plaza del Caribe.