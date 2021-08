Con paso firme en el mercado local, Central America Bottling Company (CBC), a través de Pepsi Cola Puerto Rico, continúa abriéndose paso en Puerto Rico y apostando a la categoría de las cervezas, por lo que la próxima semana introducirá otras dos: The One y Natural Light.

José Sanabria, director general de CBC Puerto Rico expresó, “Estamos contentos de anunciar que nos encontramos en una etapa de crecimiento de portafolio y capacidad de distribución, generando así grandes oportunidades en el mercado local”.

Asimismo, Yamila Rivera Yusif, gerente de Ventas y Mercadeo para AB-InBev, destacó que como parte de las innovaciones, este año comenzaron a hacer alianzas con CBC en Puerto Rico para la distribución de varias de sus marcas. Indicó que Natural Light y The One serán las primeras en llegar, y ambas son cervezas con estilo ligero y suaves al paladar.

En cuanto a las integraciones que estarán haciendo al portafolio, mencionó que The One llega en una presentación muy conveniente de lata de 8 onzas, hecha en República Dominicana desde 2006. “Una marca que apoya la libre expresión del individuo y que invita a que todos seamos The One”, dijo Rivera Yusif.

PUBLICIDAD

Asimismo, comentó que Natural Light es una American-Style Light Lager, que viene en lata de 12 onzas y sólo 95 calorías.

Por último, adelantaron que el consumidor puede esperar mucho más, ya que próximamente se integrarán otras innovaciones para deleitar el paladar de los puertorriqueños, aunque no ofrecieron detalles.

CBC es la compañía multilatina de bebidas con el portafolio más grande de la región. Fundada en Guatemala en 1885, cuenta con operaciones en ocho países de Latinoamérica, el Caribe y Sudamérica, y presencia con su portafolio en más de 33 países.

Junto a sus socios estratégicos Pepsico, Ambev y Beliv, cuenta con 18 plantas de producción y más de 9,000 empleados. CBC posee un portafolio con más de 200 marcas, poniendo a disposición de sus consumidores una bebida para cada ocasión de consumo y diferentes estilos de vida.

CBC es también el embotellador más antiguo de PepsiCo fuera de Estados Unidos, siendo reconocido en seis ocasiones como el “Mejor Embotellador de América” y en 2012 como el “Mejor Embotellador a Nivel Global”.