En la transición de los clientes de AT&T de Puerto Rico e Islas Vírgenes (USVI) a Liberty, ¿dónde quedan los clientes que tienen códigos de área de otras partes de Estados Unidos pero su domicilio es aquí o en USVI. De forma similar, ¿bajo qué proveedora se mantendrán aquellos que tienen teléfonos que comienzan en 787, 939 o 340 pero residen en los estados?

A estas interrogantes, la empresa que lidera el presidente Naji Khoury respondió mediante un portavoz que está en pleno “proceso de apropiadamente clasificar los clientes entre AT&T USA y Liberty PR. Esta conversión no afecta en nada su servicio”.

Esta clasificación será vital para determinar qué clientes móviles de AT&T podrán hacer cambios de teléfono en las tiendas locales y cuáles no. Sin embargo, aclaró que “no tiene que ver con el código de área” de la línea o líneas que tenga cada cliente.

“El factor que determina si te quedas como cliente de Liberty PR (con el servicio móvil de AT&T PR USVI) no es tu número de código de área, si no donde usas más tu teléfono. Si la mayoría del tiempo lo usas aquí, te quedas con Liberty PR. Si la mayoría del tiempo usas tu móvil en Estados Unidos, pasarás a ser cliente de AT&T USA”, explicó. “Lo importante es que tu número no cambia y podrás usar tu teléfono sin cargos adicionales en Estados Unidos y en Puerto Rico sin ningún problema”.

Es decir, según la proveedora, la diferencia principal cuando se clasifiquen los clientes según ese criterio de lugar de uso será en qué tiendas pueden o no hacer cambios de equipo y otros trámites de servicio: “Si el cliente no es de AT&T PR USVI (independientemente de su código de área), no podrá hacer cambios de teléfono en las tiendas de AT&T PR USVI, ni viceversa. Hay clientes con códigos de área de USA que son de Liberty ahora y clientes de 787/939/340 que serán de AT&T USA”.