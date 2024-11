Liberty Foundation, Triple-S y T-Mobile destinan $1 millón en donativos para organizaciones sin fines de lucro

Las organizaciones receptoras en Puerto Rico incluyen: Adopta Ahora, Casa Familiar Virgilio Dávila, Centro Espibi, Centro para Puerto Rico, Ciencia Puerto Rico, Coordinadora Paz para la Mujer, el Coro de Niños de San Juan y Corporación Milagros del Amor. El EcoExploratorio del Museo de Ciencias de Puerto Rico, Friends of Puerto Rico, Hogar Ruth, Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús, Hogares Teresa Toda, Instituto Nueva Escuela, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Kinesis, Make Music Happen, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, Museo de Arte de Puerto Rico y Niños de Nueva Esperanza también figuran en la lista de organizaciones beneficiadas.

El grupo de entidades beneficiarias por la fundación de la proveedora lo completa Para la Naturaleza, Platform for Social Impact, Proyecto PECES, SER de Puerto Rico, el Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, Society of Women Coders, y Sordos Unidos de Puerto Rico.

En USVI, las cinco entidades sin fines de lucro que recibieron subvenciones de Liberty son: The Children’s Museum de St. Croix, Family Resource Center, Elevate WI y Y-TEENS VI, en St. Thomas, y Friends of the Virgin Islands National Parks, en St. John.