Durante la visita de una delegación de la Casa Blanca, que esta semana examina de primera mano las capacidades de la isla para reforzar el suplido de medicamentos y vacunas de Estados Unidos, la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA, en inglés) procura que queden claras “las oportunidades, la experiencia, el talento y las ventajas competitivas que tiene Puerto Rico, con más de 60 años en la manufactura biofarmacéutica”.

Así resumió Wendy Perry, presidenta de PIA, el principal objetivo de la gira que encabeza el contraalmirante Peter Brown y cuya organización estuvo liderada por Invest Puerto Rico.

“Puerto Rico tiene la capacidad de empezar de manera inmediata”, puntualizó Perry, quien estimó que hay de 10 a 15 plantas disponibles que podrían producir desde moléculas pequeñas (tabletas) hasta biológicos, como vacunas.

Indicó que hace unas ocho semanas Brown visitó algunas instalaciones de biotecnología y dispositivos médicos que lo hicieron convencerse de la necesidad de que otros funcionarios de agencias regulatorias y del Departamento de la Defensa las vieran con sus propios ojos el alto nivel de operación en Puerto Rico.

“Tenemos propiedades que, por consolidaciones a nivel global y por el movimiento a China en los últimos 10 años, nos dan capacidad extra en las plantas existentes y en otras que están disponibles”, coincidió, en entrevista separda, Carlos Rodríguez, presiente de la Asociación de Industriales, otro de los gremios aliados en este esfuerzo.

Por su parte, Jesús Bolinaga, presidente de AES Puerto Rico, exhortó a que las partes interesadas se sienten a “definir necesidades a corto, mediano y largo plazo” para satisfacer el aumento en demanda de energía para la manufactura, de la mano con una transición a fuentes renovables.

Indicó que, en esa línea, AES recién adquirió una nueva tecnología “que permite construir parques solares con mayor rapidez y mucho más pequeños”. Estimó que, una vez se fabrican los contenedores retráctiles y se llevan al sitio donde serán instalados, tenerlos en función toma 60% menos tiempo que erigir un parque fotovoltaico tradicional.

A su vez, informó que la empresa está trabajando con varias farmacéuticas para convertirse en sus proveedores de energía solar y de resguardo, a fin de que puedan contar con la confiabilidad energética necesaria mientras se adelanta la transformación de la red existente y de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Sobre el particular, Perry recalcó que si bien la industria no está en el negocio de la energía, las plantas existentes han tenido que invertir en redundancia y generación para su continuidad operacional y ese escenario “no es lo que queremos para la nueva inversión que llegue”.

Advirtió, además, que los apagones y fluctuaciones abruptas en voltaje pueden implicar “millones de dólares en pérdidas” porque el producto afectado se tiene que descartar cada vez que sucede. Por ello, planteó que el problema no se limita al costo de esta inestabilidad, “sino que no queremos estar en riesgo de no poder garantizar un suplido continuo (de medicamentos y vacunas), que es lo que esta delegación busca garantiza, porque es un tema de seguridad nacional”.