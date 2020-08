The Mall of San Juan continúa ampliando su oferta de tiendas con conceptos únicos, muchas de ellas propiedad de empresarios locales, y en las próximas semanas inauguran siete establecimientos, además de otros tres que han abierto en los últimos 30 días.

“A pesar de la pandemia, nuevos negocios han visto una gran oportunidad en The Mall of San Juan. Nosotros nos sentimos privilegiados de ser ese espacio seguro para nuevos comerciantes, a quienes les estamos brindando todo el apoyo para que abran lo antes posible”, indicó Marnie Marquina, gerente general del centro comercial.

Uno de ellos es TechnoGym, que abrirá una tienda boutique con los equipos para hacer ejercicios de esa marca de alta gama. Estará en el segundo nivel en el antiguo local de Stuart Weitzman.

Raúl González, propietario de la compañía Rulifes, distribuidora exclusiva de TechnoGym en Puerto Rico y gran parte del Caribe, explicó que en la tienda de The Mall of San Juan tendrán la línea principal Personal del arquitecto Antonio Citterio, que incluye trotadoras, elípticas, máquinas de fuerza con cables y bicicletas, entre otros equipos.

PUBLICIDAD

Beast Gamer Store abrirá a fines de este mes o principios del próximo, y se especializa en sillas ergonómicas y escritorios para los “gamers”.

Tendrá también una bicicleta con pantalla de televisión que permite tomar clases en vivo o con entrenadores mediante vídeo. Otra línea es Skill, dirigida a los atletas y a los que gustan de entrenar fuerte y mejorar su rendimiento, y que cuenta con trotadoras, remadoras, bicicletas, etc.

“TechnoGym es una marca aspiracional, ligada a las grandes marcas de lujo como Gucci, Louis Vuitton y otras. Es la marca de lujo del ‘fitness’, diseñada y fabricada en Italia, y ha sido la suplidora por los últimos 30 años de las Olimpiadas”, indicó González, quien señaló que como parte del servicio diseñan en formato tridimensional cómo quedará la máquina en el espacio de la casa o del yate del cliente, instalan los equipos, los reparan y les dan mantenimiento.

La apertura de TechnoGym será en siete semanas aproximadamente. “Escogimos estar en The Mall of San Juan porque para mí es el (centro comercial) que mejor se posiciona con nuestro mensaje de exclusividad, equipos finos de lujo y de máxima calidad”, agregó el propietario.

Beast Gamer Store será otro de los nuevos establecimientos que abrirá a fines de este mes o principios del próximo. Lorna Otero, propietaria de la empresa local, explicó que la tienda se especializa en sillas ergonómicas y escritorios para los “gamers” o fanáticos de los videojuegos.

La línea se llama Beast y fue diseñada por ella. “Tomamos la decisión de sacarla a otro espacio porque tiene un público inmenso”, sostuvo Otero, quien es productora de teatro y presidenta también de OFX Inc.

PUBLICIDAD

En la tienda venderán las sillas -tanto para niños, adolescentes y adultos que pesen hasta 300 libras-, los escritorios, así como accesorios tales como teclados, “mouse”, bocinas y otros. Algunas sillas vienen con luces y bocinas.

Beast empleará a 15 personas y estará en el antiguo local de Jockey, en el primer nivel. El interior de la tienda está ambientado teatralmente con jaulas y elementos decorativos para domar a las “bestias” de los videojuegos. Los empleados son “gamers” y ya comenzaron su adiestramiento, dijo Otero.

De otro lado, la línea de joyería española CXC abrirá su primera tienda en Puerto Rico y escogió a The Mall of San Juan para ello. La inversión ronda los $100,000 y el local estará frente a Zara. “Esta es la primera vez que la marca abre una tienda en territorio americano. Será la primera en América”, manifestó Luis Segarra, dueño de la distribuidora de la línea CXC que se vende en joyerías exclusivas. “Tenemos mucha esperanza en The Mall of San Juan. Es el mall del futuro”, agregó.

La tienda Cortinas Duo Shades fue una de las que recién abrió sus puertas.

CXC es una creación de la artista Concha Díaz del Río, fundadora también de las joyerías Uno de 50. En el caso de CXC, sus piezas se destacan por ser diseños atemporales en plata y, sobre todo, en oro y en piel. La mayoría de los diseños son para damas, aunque hay unisex y una sección de piezas para caballeros.

It Girl, de la empresaria Maribel González, llegará también al centro comercial a finales del mes próximo. La boutique ofrece ropa y accesorios para la mujer joven y profesional que gusta de estar con las últimas tendencias de la moda. Estará localizada en el primer nivel, cerca de H&M.

PUBLICIDAD

Además, abrirán Yogen Fruz; la carreta PPE Personal Protection Equipment, que venderá equipo de protección para este tiempo de pandemia, tales como desinfectantes, mascarillas y protectores faciales; y Chroma Design Shop. Este último tiene una carreta y abrirá ahora una tienda, aunque mantendrá la carreta.

Asimismo, en semanas recientes se establecieron la tienda Cortinas Duo Shades y las carretas Coquetísima con bisutería turca en el primer nivel frente a GAP, así como WindMar Home, que vende equipos para energía solar.