El constante y creciente respaldo recibido por parte de amantes del café y comensales del suroeste y de toda la isla, motivaron al joven empresario Franky Suárez Caro, de 30 años, a cumplir su meta de establecer un segundo restaurante Migas, Comida Casual y Café en Mayagüez, a pesar de la pandemia.

Con la apertura del nuevo restaurante, ubicado en la carretera PR-2, km.150.6, en la Sultana del Oeste, cerca de Holiday Inn, Suárez Caro logra expandir su oferta gastronómica de cafés, desayunos todo el día, comida casual y postres hechos en casa y continuar con la conquista de paladares con un local más amplio, acogedor y accesible, en un horario extendido para el disfrute de los Migas Lovers.

La apertura del nuevo establecimiento conllevó una inversión de $100,000 y generó diez nuevos empleos.

El Desayuno de Campeones, que incluye huevos fritos o revueltos, papas salteadas Migas, embutido y la selección de waffle, tostadas francesas o pancakes - es uno de los favoritos de los Migas Lovers.

“Me sobran motivos para agradecer el increíble respaldo recibido desde la apertura en el 2017 del primer restaurante Migas, Comida Casual y Café, en la carretera 114, en Mayagüez, tras enfrentar grandes retos. Ahora con dos restaurantes en Mayagüez para la conveniencia de nuestros clientes, continuaremos sirviendo con toda la pasión que nos caracteriza el rico sabor de Migas a todos los comensales que a diario nos visitan desde distintos lugares de la isla para disfrutar del mejor café, los más deliciosos desayunos, platos y postres confeccionados en casa”, expresó el entusiasta empresario.

El menú de Migas incluye café arábica en variedad de bebidas calientes y frías, jugos naturales, frappés, desayunos con huevos, tostadas francesas, Belgian waffle, sopas, pastas, quesadillas, wraps, ensaladas, mini burgers, sándwiches, entre otros. Su Desayuno de Campeones - que incluye huevos fritos o revueltos, papas salteadas Migas, embutido y la selección de waffle, tostadas francesas o pancakes - es el favorito de los Migas Lovers.

El restaurante también cuenta con opciones vegetarianas y ofrece diariamente el menú criollo y rico con variedad de platos para almuerzo y cena. Un distintivo especial de Migas es que cada taza de café espresso, elaborada por baristas, es servida con una rica galletita de azúcar en forma de corazón.

Para seducir a los amantes de postres, Migas hornea sus propias delicias tales como mini cheesecakes, brownies, cupcakes, entre otras ricuras y las preferidas Migas Sugar Cookies con diseños de temporada, disponibles ahora en sus motivos navideños.

Galletas de azúcar horneadas en Migas.

Los dos restaurantes Migas operan bajo estrictos protocolos de seguridad en cumplimiento con las órdenes ejecutivas vigentes durante la pandemia. Ambos cuentan con un moderno y acogedor salón comedor y un área exterior techada con mesas y sillas. Mediante auto servicio ofrece la entrega de las órdenes en la ventanilla de los vehículos para la conveniencia y seguridad de los clientes. El área exterior de los restaurantes es además pet friendly para quienes deseen llevar consigo sus mascotas.

El horario de servicio extendido de Migas en la PR-2 es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. El restaurante ubicado en la carretera PR-114 opera de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado y domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.