Emular el ejemplo de trabajo y empresarismo de su padre Ramón Misla Cordero, ha sido la clave de los hermanos Misla Villalba, quienes, fiel al legado del patriarca, se han convertido en una de las familias más influyentes en Ponce y el área sur con la fusión de diversos renglones de servicio que permiten una evolución a la nueva era de impulso económico.

Con esta visión, los hermanos han apostado agresivamente a la innovación al fusionar sus respectivas ramas profesionales: ingeniería, salud, turismo, arquitectura y deportes, en múltiples proyectos que promuevan el movimiento económico de la Ciudad Señorial y pueblos adyacentes.

El ingeniero Oscar Misla Villalba recuerda -de forma muy entusiasta- cuando su padre los establecía en cubículos en la empresa constructora All Engineering Services, operada por la familia. Contó que, desde allí, cada uno de los hermanos cifró su vocación y emprendió faenas profesionales que, aunque independientes, son convergentes.

“Somos seis hermanos: Javier, Ramón; la única nena, que es Leslie; Abel, Jerry y yo; y a medida que fuimos terminando de estudiar, papi nos daba un cubículo, y trabajamos en la misma empresa o teníamos nuestra misma compañía. Javier, que es el mayor, es del área de finanzas; Ramón es ingeniero civil; Leslie es ingeniera industrial; Abel es arquitecto; y Jerry ingeniero Civil. Papi nos puso a todos juntos para que compartiéramos el mismo ‘conference room’ aunque las empresas fueran separadas”, recordó el también ingeniero con una especialización en biomédica.

Con raíces en la ciudad de Mayagüez, los hermanos Misla Villalba han cimentado sus proyectos de innovación en la ciudad ponceña acaparando múltiples áreas de servicios y atrayendo la mirada extranjera hacia esta municipalidad sureña.

Desde el mismo edificio, que ubica en la Avenida las Américas en el conocido sector cafetero, los hermanos mantienen operaciones en sus respectivas ramas de forma independiente. Sin embargo, como dato curioso, aún comparten ideas y asesorías desde el mismo “conference room” en que su padre los sentaba.

“Nos hemos quedado cada uno diversificando nuestras empresas, cada una tiene su empleomanía y sus cosas, pero estamos en el mismo edificio. Co-existir en el mismo ambiente físico nos permite comentar directo sobre lo que está pasando con ellos y, si yo voy a hacer algo, sé que cuento con ellos. Uno piensa entonces de una forma integrada sabiendo las cosas que hay localmente porque, si hay algo que también hemos querido hacer, es que siempre que podemos, todos los trabajos que estamos haciendo, los estamos haciendo desde Ponce”, dijo el tercero de la segunda generación en la descendencia Misla.

Aunque todas las empresas tienen una visión distinta, la misión es compartida: promover la innovación en todas las áreas posibles de la ciudad. “Ramón tiene todavía la constructora de papi, que se detuvo por la recesión, pero se está levantado de nuevo. Abel, ha incorporado todo lo de arquitectura que, en su momento dado, hizo con la Universidad Católica, añadió la administración del Complejo Ferial de Ponce y trajo poco a poco los hoteles junto con Javier y Jerry. Jerry corre la operación de desarrollo de los proyectos de construcción y tiene una empresa de permisología”, desglosó el empresario.

La familia ponceña ha presentado, además, una variedad de propuestas que han restablecido edificaciones en desuso, transformándolas en hospederías que han dado paso al aumento de la capacidad de alojamientos y, por ende, del turismo en esa región.

De hecho, ha sido la figura del reconocido arquitecto Abel Misla la que ha impulsado el sector hotelero al promover el desarrollo y revitalización de más hospederías en la ciudad. “Dentro de esa planificación de urbanismo, pues se habla que acababan de obtener la administración del Complejo Ferial, pero no tenían suficientes camas para tener actividades; por lo tanto, era más bien eventos locales diurnos para la gente local. Pero si querías hacer ambiente para servir de convenciones y de fin de semana estábamos cortos de mil camas,” dijo el ingeniero tras confirmar que actualmente tienen la administración de los hoteles Meliá, Fox y el Solace by the Sea.

En esta última estructura, los hermanos Misla Villalba han integrado sus conocimientos no solo para renovar las instalaciones sino también para convertir la hospedería en un destino deportivo. “Hemos hecho volibol de arena, las Justas Intercolegiales de volibol de playa; se han hecho eventos y cosas que no había; se habilitó la playa y eso apoya las facilidades del Solace”, mencionó Oscar sin descartar la adquisición de otros proyectos similares.

“Todo esto se da en pleno huracán (María) y en medio de la pandemia, por lo que, a pesar de que las condiciones económicas son un reto, el riesgo valía la pena porque le daba vida a Ponce y aquí es donde están nuestras operaciones matrices, así que nos estamos dando oxígeno”, dijo el también consultor médico.

Sin planificarlo, estos hermanos han aunado esfuerzos para que -desde la base de negocios que dejo su padre-, fallecido hace algunos años, ingenien otros proyectos que en conjunto prometen grandes resultados.

Así fue como, en medio de una debacle económica, Oscar y Jerry Misla asumieron las riendas del equipo del baloncesto superior, los Leones de Ponce. “Veníamos de dos años de estar sin equipo y eso en Ponce, que ya venía la economía cayendo, lo que hizo fue drenar la economía y la pasión de la ciudad que tan orgullosos somos en ese sentido. Nosotros pensamos que el deporte en Ponce es la energía más grande para crear un movimiento en cadena que impacte la economía e inmediatamente dijimos: ‘lo vamos a coger’, bajo el lema del desarrollo económico de Ponce y la región sur a través del deporte”, destacó tras agregar que se está creando una red de negocios alrededor de este movimiento deportivo.

La familia creó, además, el Ponce Sport and Entertainment, una opción promotora de eventos deportivos que dio paso a otro reto: asumir la dirección de los Leones de Ponce en el béisbol invernal. “Esa inversión es actividad que ocurre en la ciudad, que en todos estos negocios que he mencionado inciden. Las ciudades necesitan unas cosas básicas y eso es el Sport Entertainment; es salud, es hoteles, es el sitio donde estar, dónde salir a comer y no todo lo estamos haciendo nosotros, pero estamos tratando de llenar los blancos donde haya áreas de peritaje para nosotros”, manifestó.

En cuanto a las proyecciones futuras, los hermanos Misla Villalba proyectan ampliar su visión de negocios hacia Estados Unidos, siempre con la expectativa de atraer más inversionistas a la Ciudad Señorial. Para esto, adelantó Oscar, están enfocados en trabajar con la tercera generación de la familia, muchos de los cuales están ya inmersos en carreras de ingeniería o medicina y que prometen dar continuidad a la gesta de este grupo de emprendedores.