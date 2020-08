En tiempos de retos importantes y no teniendo claro cuál será el futuro de las barras tras el impacto del COVID-19, se dio a conocer la nominación de La Factoría como “Best International High Volume Cocktail Bar” (Mejor barra internacional por volumen de ventas de cocteles) y “Best Internacional Bar Team” (Mejor barra internacional por mejor equipo), en los Spirited Awards 2020.

La competencia que premia a las principales barras del mundo llega en momentos en los que el popular negocio, ubicado en el Viejo San Juan, recién anunció su cierre temporero ante las estrictas restricciones que ha impuesto el gobierno como medida para evitar contagios de COVID-19 en la isla.

“Durante estos tiempos difíciles, los premios no son meras celebraciones de éxito individual. Los premios de la industria deben representar esperanza. Muchos de nuestros compañeros están enfrentando los retos más duros de sus carreras y muchos quizás tendrán que cerrar sus puertas por razones fuera de su control”, explicó Leslie Cofresí, uno de los propietarios del establecimiento.

Los ganadores de la competencia, en la que miembros de la industria reconocen a sus pares en distintas categorías, se anunciarán en el evento que se celebrará por primera vez de manera virtual el 24 de septiembre de 2020.

Junto a La Factoría compiten en la categoría de Best International High Volume Cocktail Bars: Licorería Limantour (México D.F.), Panda & Sons (Edimburgo, Escocia) y The Baxter Inn (Sydney, Australia). Mientras, en la categoría de Best International Bar Team, compiten junto a La Factoría: MAYBE SAMMY (Sydney, Australia), The Clumsies (Atenas, Grecia) y The Connaught Bar (Londres, Reino Unido).

“Aceptamos estas nominaciones con humildad y con la esperanza de que pronto podamos volver a las celebraciones y fiestas. Que pronto podremos tener a nuestros amigos de vuelta en nuestro bar. Bailando toda la noche o teniendo esa gran conversación disfrutando de unos cócteles. Puede tomar un tiempo, pero estaremos aquí esperándolos. Porque esta es su casa”, concluyó Cofresí.