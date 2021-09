Mientras la empresa Luis Ayala Colón & Sucrs (LAC) denunció que la Unión ILA 1740 abandonó la mesa de negociación sobre el convenio colectivo de los próximos años, el sindicato aseguró que se mantiene negociando y que no entiende la estrategia del patrono.

Las dos partes fueron citadas en la mañana de hoy, miércoles, a una reunión con los mediadores del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), pero el encuentro se suspendió debido a que el presidente de la Unión ILA 1740, Carlos Sánchez, no estuvo presente.

Sin embargo, en la reunión hubo presencia de ambas partes, confirmó el secretario del DTRH, Carlos Rivera Santiago. El encuentro tendría lugar, luego de que ayer, lunes, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR - OSHA) presentó un informe durante una vista ocular en el muelle de San Juan, donde opera la empresa Luis Ayala Colón & Sucrs.

El sábado pasado terminó la tregua de 45 días que decretaron ambas partes tras la paralización de la carga internacional en los muelles de San Juan por tres semanas entre julio y agosto.

“Ayer en la tarde acordamos con las partes que en el día de hoy nos íbamos a reunir porque los mediadores iban a presentar una propuesta que salía de los mediadores con la nueva información y las reuniones que tuvieron con todas las partes. Se citaron a las partes de manera presencial, la idea era que estuviese todo el mundo allí, y poder presentar la propuesta de los mediadores para buscar algo más final. Los mediadores me informaron que el presidente de la Unión no fue y los mediadores habían sido enfáticos en que tenían que estar todas las partes para poder resolver”, sostuvo el funcionario en entrevista con El Nuevo Día.

El asesor legal de la Unión, el licenciado William Marrero, rechazó que los mediadores hayan requerido la presencia de Sánchez, al tiempo que recordó que las reglas de mediación solo exigen la participación de dos portavoces de cada una de las partes, lo cual, según él, ocurrió.

“Sería la primera vez en la historia en que piden que el presidente esté presente. Lo dos comités tenían un portavoz y un portavoz alterno. El patrono tiene uno de los portavoces que vive en Estados Unidos y comparece a casi todas las reuniones vía Zoom y el presidente (Sánchez) estaba disponible vía Zoom o teléfono para atender la reunión”, aseguró Marrero.

Cuestionado sobre si existen reglas por escrito para las reuniones de mediación, Rivera Santiago sostuvo que, en su mayoría, las instrucciones se producen verbalmente.

“Las partes estipulan unas reglas entre ellos, pero cuando uno se somete a un proceso de mediación, que es voluntario, el mediador establece unas reglas o estrategias dirigidas a acelerar la negociación, pero si una de las partes no está dispuesta a seguir las reglas del mediador, pues no, el proceso de mediación no funciona”, estableció.

Tras la cancelación de la reunión, LAC emitió un comunicado de prensa en el que denunciaron una supuesta retirada de la Unión de la mesa de negociación, aún cuando los portavoces del sindicato acudieron a la reunión y de que el DTRH pidió la semana pasada a ambas partes que no hicieran expresiones públicas para no afectar el proceso.

Igualmente, la empresa aludió a que la ausencia de Sánchez se debe al informe que emitió PR- OSHA, documento que establece, según LAC, que si los operadores aprietan un botón en una tableta como parte de sus tareas, no están bajo riesgo.

“La Unión había acordado con el Secretario del Trabajo que estarían durante el día de hoy. Esta nueva táctica que el sindicato ha utilizado no tan solo tiene el efecto ineludible de atrasar las negociaciones sino también de afectarlas. La decisión unilateral que ellos han tomado de no presionar un botón que utilizaron en más de 420 mil transacciones por más de año y medio antes de que ellos decidieran hacer de esto una controversia fuerza a la compañía a tomar las medidas necesarias”, expresó el vicepresidente ejecutivo de LAC, Hernán Ayala Rubio.

No obstante, Marrero sostuvo que la controversia no se circunscribe a apretar un botón, sino que hay una serie de aspectos de seguridad en juego. Denunció que, aunque el personal de PR-OSHA reconoció que las medidas de seguridad no estaban presentes, determinaron que no había riesgo.

“No es apretar un botón, eso no es cierto. Lo plantean así para minimizar el asunto y hacerlo más ‘friendly’ a la opinión pública. Son una serie de gestiones que hay que hacer en una tableta. De un listado de tareas, hay que escoger la tarea que hay que realizar, una vez realizada la tarea hay que darle al botón que ellos dicen, y si se dan unas circunstancias de que la tarea no se puede realizar tal y como sale en el sistema, ellos tienen que corregirla entrando el número de contenedor, la posición donde se va a dejar, etcétera. Son una de serie de cosas que se supone que atendiéramos en la vista ocular del lunes, que no se dio”, señaló Marrero.

El asesor legal de la Unión sostuvo que la Unión continúa comprometida con la negociación y la continuación de las operaciones en el muelle. No obstante, advirtió que el DTRH no está siendo “parcial” en el proceso de negociación y que esperarán a la próxima reunión con los mediadores para determinar si continuarán en el proceso.

“La mediación es voluntaria y si entendemos que el Departamento del Trabajo no está abonando a que progresen las negociaciones, mejor retomamos las negociaciones directamente con el patrono”, sostuvo el representante sindical.

Rivera Santiago, por su parte, recordó que, para que se resuelva el conflicto, entre las partes tiene que haber buena fe y dispocisión para llegar a un entendido con premura.