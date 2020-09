La Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico (ARPPR) anunció que la trigésima tercera convención anual del gremio enmarcado en el tema “#REBOOT2020: Perspectivas de Comunicaciones ante un nuevo modelo” contará con el reconocido empresario puertorriqueño Orlando Bravo como orador especial invitado para dictar la conferencia de clausura en el evento, el sábado, 17 de octubre a las 12:30p.m. a través de la plataforma ZOOM.

Bravo, quien ha ayudado a desarrollar muchas de las compañías principales de software en el mundo, presentará la conferencia “Reboot 2020…Building Trust During a Crisis.” Entre los temas de su presentación, Bravo compartirá lecciones aprendidas en tiempos de la pandemia y perspectivas para lograr mayor resiliencia y fortalezas que se pueden aplicar de manera personal, en los negocios y como país.

“Estamos muy entusiasmados de contar con la participación de Orlando Bravo, otro puertorriqueño de clase mundial que está dando cátedra entre sus pares y a nivel local ha demostrado un compromiso genuino con promover la innovación, el desarrollo comunitario y el ecosistema de emprendimiento”, destacó Karen Garnik, presidenta electa de la asociación. “Su participación nos permite elevar la relevancia de la profesión especialmente en tiempos de crisis y escuchar de unas de las voces más importantes en el mundo financiero y filantrópico,” añadió Garnik.

Además de ser fundador y “managing partner” de Thoma Bravo, una de las principales firmas de inversión privada enfocada en software en los Estados Unidos, Bravo es fundador del Bravo Family Foundation, entidad sin fines de lucro que busca fomentar los principios básicos de justicia social en Puerto Rico. A través de sus iniciativas Rising Entrepreneurs Program y Exceptional Community Leaders, la fundación promueve el desarrollo social y el ecosistema de emprendimiento en la isla.

“Puerto Rico está en un momento crítico en su historia donde el manejo de la reputación e imagen de la Isla, sus líderes y su gente tomará un rol transformador. Como puertorriqueño, siento una gran responsabilidad en poder contribuir a su fortalecimiento social, comunitario y empresarial. Me siento honrado por la invitación de poder compartir con todos los participantes mi visión y perspectiva de cómo enfrentar los retos como individuos y como sociedad,” expresó Bravo.

Durante su participación, Bravo abundará en cómo su empresa y sus compañías han atendido la crisis, ofrecerá su perspectiva acerca de la imagen de Puerto Rico en el exterior y brindará recomendaciones de cómo salir de la crisis desde la perspectiva individual y como sociedad, entre otros temas. De igual manera, contestará preguntas formuladas por estudiantes universitarios y de escuela superior del sistema público.

Bravo se une a una gama de conferenciantes internacionales que disertarán sobre temas relevantes en el mundo de las comunicaciones y otras industrias, tales como: “180º o 360º grados: La transformación de medios hacia el campo digital”, a cargo de Charo Henríquez, Jefa de Desarrollo y Soporte del periódico The New York Times; “The Art and Science of Storytelling: From the Printing Press to the Present Era”, ofrecida por Giovanni Rodríguez, CEO y fundador de Silicon Valley Story Lab en California y “La confianza en las marcas y la pandemia de COVID-19: un nuevo rol para las marcas”, presentada por Carla Santiago, Gerente General de la firma de relaciones públicas Edelman en Miami.

Otras conferencias programadas durante el evento incluyen: “No todos los desastres son iguales: Las comunicaciones en tiempos de crisis” con la participación de Marisabel Sánchez, CEO de Links Global junto a la periodista Yanira Hernández; “Las comunicaciones internas en tiempos de pandemia: lecciones, retos y oportunidades” dictada por Neil Barman, vicepresidente senior de Burson, Cohn & Wolfe y “Cómo sobrevivir un tsunami político” presentada por Federico de Jesús, Fundador de la firma FDJ Solutions en Washington DC. El panel “Covid-19 Realidad y perspectivas para la salud, economía y las comunicaciones”, contará con la relacionista Lissette Núñez como moderadora, Beatriz Quiñones Vallejo, presidenta de Health Communications Institute; Vicente Feliciano, presidente de Advantage Business Consulting y el Dr. José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico.

En ocasión de la conmemoración del medio siglo del gremio de relacionistas, conferenciantes a nivel local disertarán en una “Retrospectiva de las Relaciones Públicas en Puerto Rico: Retos, evolución y huellas en el país” con la participación de las relacionistas Marisara Pont, Iris Rivera, Vivian Dávila, Lusianne Iturbe y de la comunicadora Linda Hernández. Los estudiantes de comunicación de diversas universidades presentarán su análisis sobre las campañas de los candidatos a la gobernación en el foro “Qué dice nuestro futuro del presente”. como parte de la iniciativa “Ser Relacionista Brega Student Edition”.

Para más información sobre #REBOOT2020: Perspectivas de Comunicaciones ante un nuevo modelo, las actividades de la Convención y el programa educativo, acceda a www.relacionistas.com o https://www.facebook.com/ARPPR/.