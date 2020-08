Las organizaciones sin fines de lucro Centro para Emprendedores (CPE) y ConPRmetidos crearon una alianza para ofrecer de manera gratuita a 75 participantes el curso en línea Emprendiendo en Puerto Rico.

Esta iniciativa busca brindar herramientas para quienes deseen reinventarse y desarrollar un negocio, particularmente a raíz del panorama que vivimos debido a la pandemia del COVID-19 y el efecto que ha tenido en términos económicos para muchos puertorriqueños.

Dicho curso consta de 25 horas contacto divididas en 9 sesiones. Los temas del currículo son: definiendo nuestro mercado, legalidades y permisos, mercadeo, ciclo de ventas, proyecciones, recursos humanos, contabilidad y alternativas de financiamiento. El curso tiene un valor de $475.00, sin embargo, 75 participantes tendrán la oportunidad de recibir una beca completa.

“Esta iniciativa surge porque hemos visto un aumento significativo en la cantidad de personas buscando información para emprender y reinventarse. Según datos del SBA (Small Business Administration por sus siglas en Inglés), la tasa de supervivencia de los pequeños negocios que cierran a los cinco años de establecidos es del 50%. Nosotros queremos disminuir ese número y creemos firmemente en la educación como alternativa para que los negocios puedan permanecer abiertos a la vez que prosperan”, señaló Nerma Albertorio Barnés, directora ejecutiva del CPE.

Por su parte, Isabel Rullán, directora ejecutiva de ConPRmetidos manifestó que “este programa educativo es una gran oportunidad para esa persona que tiene una idea e interés de emprender, pero no sabe por dónde empezar. Durante el transcurso del programa el participante aprende sobre el desarrollo de un negocio y cómo evitar errores comunes, todo junto a un equipo que te acompaña en cada paso del proceso. Además, te permite expandir tu red de contactos ya que los otros participantes se convierten en parte de tu red de apoyo.”

Emprendiendo en Puerto Rico es un curso que se lleva ofreciendo desde el 2012, y debido a la pandemia, el CPE logró hacer la transición al mundo virtual permitiendo que cientos de personas lo hayan completado en medio de la cuarentena. Para Héctor González, participante de la edición pasada y propietario de Coketo, un negocio de empanadillas gourmet, “el curso me dio una perspectiva mucho más amplia del mundo empresarial y una visión más madura. Con todo lo aprendido me brindó la seguridad y motivación para dar pasos firmes, pero sobre todo, creer en mi y mi proyecto. Gracias al curso me siento más seguro y confiado en el manejo y la operación de mi negocio”.

La convocatoria para solicitar la beca estará activa hasta el sábado, 15 de agosto, y el formulario se puede acceder a través de la página web: centroparaemprendedores.org. El curso inicia el martes, 1 de septiembre.