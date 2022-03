Parallel18, programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), celebra la convocatoria de su décima generación (Gen. X) otorgando una subvención de $150,000 y anunciando que sólo 10 empresas tendrán la oportunidad de participar del programa de aceleración internacional.

La convocatoria abre hoy, el 21 de marzo, y las empresas que demuestren su calibre innovador, que tengan una visión global y que tengan suficiente tracción para escalar globalmente, tendrán hasta el 25 de abril a la medianoche para completar sus solicitudes en línea.

El 28 de marzo se estará ofreciendo una sesión informativa virtual sobre el proceso de solicitud. Los interesados pueden registrarse aquí.

“El mundo de las aceleradoras se está transformando y parallel18 no ha querido ser la excepción. Con motivo de la llegada de la décima generación hemos querido hacer algo especial y qué mejor que otorgando una mayor subvención y reducir la cantidad de empresas para dar un servicio más especializado y a la medida para cada una de ellas”, afirmó Juan Carlos Hernández, director ejecutivo de parallel18.

La subvención otorgada se dividirá en dos partes. La primera parte consta de $125,000 que se desembolsará durante el programa que tiene una duración de 20 semanas. Las empresas recibirán esta cantidad a cambio de una promesa o compromiso de donación al Fideicomiso de 1% del valor de las acciones de la compañía al momento de venta o IPO (Initial Public Offering - por sus siglas en inglés). La segunda parte será una inversión de $25,000 a través de un acuerdo de simple participación futura (SAFE por sus siglas en inglés) con los términos más favorables de su última ronda de financiamiento (o “MFN safe” - Most Favored Nation).

“Este nuevo acuerdo con las empresas le permitirá a los fundadores concentrarse en lanzar y escalar su empresa a otros mercados, mientras les elimina la presión inmediata de recaudar fondos y aceptar términos menos favorables. Además, con la promesa o compromiso de donación que le solicitamos a cada fundador inspiramos y educamos a los emprendedores a ser un ente de bien y de impacto y cambio social. Esta donación irá de vuelta al Fideicomiso para continuar expandiendo los programas de emprendimiento en la isla”, expuso Hernández.

Por su parte, Lucy Crespo, CEO del Fideicomiso se manifestó “muy segura de que estos cambios provocarán más crecimiento para las empresas así como para la economía del país y más aun aportará a que el Fideicomiso pueda continuar su labor fomentando el emprendimiento”.

Durante la duración del programa, se les brindará a los empresarios una guía y metodología para monitorear el crecimiento y la estructura de la empresa para asegurar su escalabilidad; mientras que se conectará a las empresas con potenciales clientes corporativos.

“Los emprendedores subrepresentados la mayoría de las veces reciben rechazo relacionado con prejuicios raciales y discriminación. Es por eso que abrimos este espacio a emprendedores de todo el mundo y los empoderamos con educación, conexiones de negocio, oportunidades de inversión y una comunidad que va más allá de la generación en la que participan, el espacio físico y los países”, agregó Hernández.

Los requisitos del programa internacional de P18 son: las empresas deben ser innovadoras; tener tres años o menos en operaciones; haber generado ventas o un producto validado en el mercado; tener tracción y crecimiento; ser un negocio escalable que se pueda adaptar a otros mercados; se requieren al menos dos fundadores que puedan dedicarle tiempo completo a la empresa durante el programa y que los fundadores estén físicamente en la isla. Por último, los empresarios presentarán un plan de cómo aprovecharán y se incorporarán con el sistema de emprendimiento de Puerto Rico para escalar su negocio.

P18 seleccionará hasta 10 compañías mediante un proceso competitivo que consta de dos comités de evaluación interno y externo y entrevistas personales con las empresas. Las empresas escogidas se anunciarán en el mes de mayo y el programa está pautado para comenzar a finales de junio.

El programa de aceleración internacional P18 ha graduado 248 empresas locales e internacionales de las cuales se destacan las empresas locales BrainHi, Tasty Smart, Booksloth, Brands Of, Amasar, Sirena Patterns, Uva; y las internacionales The Live Green Co.; Syrona Women, Nilus, entre muchas otras.

Desde su lanzamiento, el programa ha recibido más de 4,000 solicitudes desde más de 60 países. De las empresas foráneas que han participado, 65% mantienen operaciones en la isla. Por otra parte, 85% de las compañías que han pasado por parallel18 continúan operando.