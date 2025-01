Pequeñas empresas se preparan ante posible prohibición de TikTok en Estados Unidos

“Todos los días recibo al menos dos o tres clientes que me han visto en TikTok, vieron mis videos y quisieron convertirse en clientes”, dijo.

Pero Hill, de Crown Corner Mechanic, se dijo preocupada por el hecho de que otros sitios no tengan el alcance que tiene TikTok. Ella ya tiene presencia en YouTube, Instagram y Facebook, pero no es lo mismo, dijo.

“Estoy preocupada porque no existe ninguna preparación para esto” , dijo. “Tiene un lugar tan importante en lo que respecta a mi base de clientes y en la forma en que llego a ellos que, si pierdo TikTok, perderé una gran parte de mi negocio o mi capacidad de crecer más”.

Crystal Lister es propietaria de Mommy and Me: The Listers, en Cypress, Texas, que ofrece talleres interactivos sobre educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Actualmente, trabaja para subir videos en YouTube y publicar avances en Instagram Reels que dirijan a las personas hacia YouTube, pero dijo que TikTok es más fácil.