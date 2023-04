Un proyecto radicado en la Cámara propone ofrecer incentivos contributivos a los comercios que opten por prohibir los pagos en efectivo. El proyecto no cayó bien en los comerciantes que buscan cómo recibir más pagos en efectivo para ahorrarse los cargos de las tarjetas.

La medida (PC 1655) propone enmendar la ley que obliga a los comercios a tener al menos dos métodos de pago. Esto, para incluir que los comercios que voluntariamente dejen de aceptar los pagos en efectivo, recibirán un crédito contributivo “igual a la mitad de los cargos por el uso de las tarjetas de crédito para cada año natural”.

El autor del proyecto, el representante novoprogresista José “Memo” González, dijo desconocer cuánto dejaría de recibir el fisco al implementar este beneficio contributivo. Contestó que la opinión de las agencias como el Departamento de Hacienda podrán conocerse en el proceso de vistas públicas. La presidenta de la Comisión cameral sobre Derechos del Consumidor, Estrella Martínez, dijo por su parte que “hemos visto a nivel mundial que hay medidas precisamente como esta. Hay que hacer un análisis bastante profundo para ser responsable con esta medida”.

González, en tanto, explicó que el proyecto otorgaría un crédito contributivo “por 50% de lo que son los gastos operacionales en su negocio”.

“Queremos eliminar el lavado de dinero y la evasión contributiva. Actualmente los comerciantes están obligados a tener dos métodos de pago. Aceptan las tarjetas, pero no tienen un crédito contributivo. El cargo de tarjetas como American Express es altísimo. El que se acoja a esto va a recibir el 50% de estos gastos operacionales”, aseveró.

El representante agregó que ya existen comercios donde no se permiten las compras en efectivo. Entre estos, mencionó el Coliseo de Puerto Rico y el Clásico Mundial de Béisbol, el cual se celebró en Miami.

En su página de internet, la Reserva Federal afirma que no existe ninguna ley o estatuto federal que ordene a los negocios a aceptar monedas como pagos.

“Los negocios privados son libres de desarrollar sus políticas sobre si aceptan o no efectivo, a menos que exista una ley en cada estado que diga lo contrario”, dice la página.

El tema tomó relevancia a nivel federal cuando comenzó la pandemia por el riesgo de contagio que representaba el intercambio de dinero. Una historia publicada por el USA Today establece que hay estados como Nueva Jersey, Masachusets y Rhode Island – al igual que ciudades como San Francisco y Filadelfia - donde prohíben a los comercios no aceptar pagos en efectivo.

Los comerciantes no compran la idea

Lourdes Aponte Rodríguez, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD,) cuestionó que se discuta una medida como esta cuando muchos comerciantes se quejan precisamente de los problemas con el sistema eléctrico. Cuestionó que se fomenten los pagos electrónicos cuando hay comerciantes que no tienen generador y que se quedarían entonces sin una alternativa para operar sus negocios.

Agregó que Puerto Rico tiene una población envejecida en la cual muchas personas no tienen cuentas de banco ni mucho menos tarjetas de crédito o métodos para pagar desde el celular.

“Tenemos viejos, y lo digo con respeto, que no creen en nada de tecnología. No tienen tarjeta de crédito ni ATH por el miedo a los fraudes. Vamos a ser realistas, no todo el mundo tiene una cuenta en el banco. No podemos seguir creando imposiciones que no nos adelantan”, sentenció. “Ahora mismo no tenemos ni una estabilidad en la energía eléctrica para hacer los pagos electrónicos. En el huracán María yo hice filas largas en el banco para sacar dinero en efectivo porque no podía usar mis tarjetas y me quedé sin dinero. No todos los comerciantes tienen generador eléctrico”.

Exhortó a la Legislatura a radicar en vez medidas que creen “escenarios favorables” para los negocios.

Por otro camino las gasolineras

Mientras se radica este proyecto en el Capitolio, las gasolineras buscan cómo beneficiar los pagos en efectivo precisamente para evitar los cargos que representan las tarjetas.

Esdras Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, recordó que buscan que se les permita a las gasolineras ofrecer un descuento a los clientes que paguen en efectivo.

“Nada nos prohíbe dar un descuento a los clientes, al consumidor. Es probable que tengamos estaciones dando descuento a los clientes que paguen en efectivo porque no existe nada que lo prohíba”, afirmó al indicar que no han descartado radicar un caso a nivel federal para que no les impidan estas medidas.

Alertó que el fin del proyecto pudiera ser beneficiar a los bancos.

“Al promover el uso exclusivo de tarjetas de crédito, débito y/o transferencias bancarias, el representante González Mercado no sólo le está entregando en bandeja de plata a la banca una tajada de todas las transacciones del comercio al detal en Puerto Rico, sino que está encareciendo los productos, pues el cargo que cobra el banco por el uso de las tarjetas, el comerciante por lo general se lo transfiere al consumidor en el precio del producto”, dijo en comunicado de prensa.